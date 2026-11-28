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U Srbiji danas oblačno i hladno vreme uz slab i umeren severni vetar i najvišu dnevnu temperaturu od 0 do 6 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

- Na zapadu i jugozapadu Srbije padaće sneg, u ostalim krajevima kiša. Tokom dana, sa padom temperature, kiša će preći u sneg u većini krajeva južnije od Save i Dunava uz formiranje snežnog pokrivača i to u nižim predelima visine od 5 do 20 cm, u brdskim od 20 do 30 cm, a u planinskim predelima i preko 30 cm za 24 časa - najavio je RHMZ i dodao:

- U planinskim predelima istočne Srbije duvaće jak istočni vetar, krajem dana i olujne jačine, pa se u tim krajevima očekuju i snežni nanosi.

Izgledi vremena za sedam dana

RHMZ je za sutra najavio hladno, pre podne oblačno, na severu suvo vreme, u ostalim krajevima sa slabim snegom. Posle podne prestanak padavina i razvedravanje u svim predelima.

- Sledeće sedmice suvo i hladno sa slabim i umerenim jutarnjim mrazevima i pojavom poledice. Početkom decembra ponegde se očekuju i ledeni dani, sa maksimalnim temperaturama od -3 do 0 stepeni. U košavskom području duvaće umeren i jak istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata, donjem Podunavlju i Pomoravlju u nedelju i ponedeljak i sa udarima olujne jačine.

Zlatibor Foto: Kurir/Z.G

RHMZ niže upozorenja od juče Upozorenje na obilne padavine danas i sutra

- Danas, tokom predstojeće noći ka nedelji, kao i u nedelju ujutru (29.11.2026.) u predelima južnije od Save i Dunava očekuje se od 30 do 50 mm padavina, lokalno i više. U Beogradu se očekuje od 10 do 20 mm (što su vrednosti ispod upozoravajućih nivoa), a na području Vojvodine, gde će kiša biti slabija i sa dužim prekidima, ispod 10 mm.

Upozorenje za područje Srbije na sneg i stvaranje snežnog pokrivača

- Na zapadu i jugozapadu Srbije danas će padati sneg. U ostalim predelima južnije od Save i Dunava sa padom temperature tokom dana kiša će preći u sneg koji će povremeno biti i jakog intenziteta što će usloviti smanjenu vidljivost i otežane uslove u saobraćaju. Usled akumulacije vlažnog snega, posle podne i uveče očekuje se dodatno pogoršanje uslova u saobraćaju, kao i mogući poremećaji u funkcionisanju elektroenergetskih prenosnih i distributivnih sistema.

U nižim predelima očekuje se formiranje snežnog pokrivača visine od 5 do 20 cm, u brdskim od 20 do 30 cm, a u planinskim predelima i preko 30 cm novog snega za 24 h - navodi RHMZ i dodaje:

- U nedelju ujutro i pre podne (29.11.2026.) intenzitet snega će značajno oslabiti, a sredinom dana i potpuno prestati. Na području Beograda danas će padati kiša, u južnim delovima grada i susnežica i sneg. Kiša neće preći u sneg u većem delu doline Velike Morave, kao ni u Vojvodini.

Sneg u Užicu Foto: Kurir/Z.G.

Upozorenje na snežnu vejavicu i stvaranje snežnih nanosa

- U brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije posle podne i uveče (28.11.2026.) očekuje se pojačanje severnog, severoistočnog i istočnog vetra uz snežnu vejavicu i stvaranje snežnih nanosa. Vetar će biti najjači u toku noći između subote i nedelje (28/29.11.2026.) u oblasti Homoljskih planina i u drugim planinskim oblastima na istoku zemlje, gde se prognoziraju olujni udari od 20 do 25 m/s.

Mape - gde će pasti najviše snega

Vremenski radar pokazuje da će najveća količina padavina, koja će se formirati u snežne padavine, biti prisutna u centralni, istočnim i južnim delovima Srbije od danas popodne do sutra u ranim jutarnjim satima.

Padavine u 17 sati

Padavine u 17 sati Foto: Vreme radar printscreen

Padavine u večernjim satima

1/4 Vidi galeriju Snežne padavine u Srbiji u večernjim satima Foto: Vreme radar printscreen

Padavine u 17 sati Foto: Vreme radar printscreen