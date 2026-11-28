Detaljni spisak rizičnih deonica u Srbiji! Oglasili se "Putevi Srbije": Evo gde ima snega, magle i poledice, a na kojim putevima važe zabrane
- Putevi Srbije upozoravaju na sneg do 5 cm na više deonica u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, uz vlažne kolovoze i preporuku oprezne vožnje.
- Na pojedinim pravcima važe zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom, a kod Požege je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone preusmeren alternativnim putem.
- Vozače dodatno upozoravaju magla, poledica i učestali odroni, posebno u klisurama, kotlinama i na planinskim prevojima.
"Putevi Srbije" d.o.o, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.16 časova, saopštilo je danas da na nekim putnim pravcima I, II i III priorireta održavanja ima snega u raskvašenom stanju do 5 cm i to na teritoriji Sjenice, Novog Pazara, Valjeva, Užica, Čačka i Kruševca,zbog čega se preporučuje oprezna vožnja.
Prilazi graničnim prelazima su prohodni, kao i prilazi zimskim turističkim centrima.
Deonice na kojima ima snega
Na najopterećenijim putni pravcima I prioriteta održavanja deonice na kojima ima snega su:
- I B-21, Javor - Sjenica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
- I B-29, Aljinovići - Sjenica - Novi Pazar, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
- II A-175, Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
- II B-339, Jelova Gora - Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Novog Pazara, Užica, Valjeva.
Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Čačka, Kruševca, Užica.
Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Čačka, Novog Pazara, Užica.
Upozorenja za Zaječar i Požegu
Napomena za Zaječar: Učestali odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, na većini putnih pravaca, najviše ih ima na putu I B 34 (Đerdapska klisura), na putu I I A 217 deonica Sokobanja - Knjaževac (Bovanska klisura), na putu I I A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac), i na putu I I A 222 deonica Kalna - Jabučko Ravnište, koji se redovno čiste.
Napomena za Požegu: Na državnom putu I B 21 deonica Kosjerić - Bačevci (prevoj Kaona), postavljene su betonske sigurnosne ograde zbog oštećenja mostova. Saobraćaj je zabranjen za vozila preko 3,5 tona. Saobraćaj se odvija alternativnim pravcem Kovačevića pesak - Divčibare - Kaona.
Na ovim deonicama dodatan oprez zbog magle i poledice
Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.
Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:
- II A-207 Drenska klisura (Drenje) - Grčak
- II A-208 Stanišinci - Grčak
- II A-208 Vrnjci - Stanišinci
- II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci
- II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)
Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka. Magle ima na sledećim putnim pravcima:
- I B-21 Ivanjica - Javor
- I B-23 Bistrica - Prijepolje - dr.granica sa CG (granični prelaz Gostun)
- I B-23 Uzići - Užice
- I B-23 Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica
- I B-28 Knežević - Kremna - dr. granica sa BiH (granični prijelaz Kotroman)
- I B-28 Okletac - Rogačica- Kostojević - Dub - Dubci - Užice
- I B-29 Nova Varoš - Aljinovići
- I B-29 državna granica sa CG (granični prelaz Jabuka) - Prijepolje
- I B-30 Buk - Radočelo
- I B-33 Majdanpek - Klokočevac - Štubik
- I B-33 Štubik - Negotin - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje)
- I B-34 Donji Milanovac - Porečki most - HE Đerdap 1
- I B-34 Golubac - Donji Milanovac
- I B-35 Knjaževac - Tresibaba (granica opština Knjaževac/Svrljig)
- I B-35 Negotin - Zaječar - Vratarnica - Knjaževac
- I B-36 Paraćin - prevoj Čestobrodica
- I B-36 prevoj Čestobrodica - Boljevac
- I B-37 Bor - Zaječar
- II A-161 Žagubica - Crni Vrh - Borsko jezero
- II A-164 Debeli Lug - Jasikovo - Žagubica
- II A-164 Donji Milanovac - Majdanpek preko Omana
- II A-165 Porečki most - Klokočevac Miloševa Kula - Zagrađe - Rgotina - Vražogrnac - Zaječar
- II A-168 Dušanovac - dr. granica sa Rumunijom (granični prelaz Kusjak)
- II A-170 Debelo Brdo - Rogačica - Bajina bašta - Kaluđerske bare - Kremna
- II A-171 Dub - Bajina Bašta - dr. granica sa BiH (granični prelaz Bajna Bašta/Skelani)
- II A-172 Bajna Bašta - Perućac
- II A-173 Kremna - Dubci
- II A-174 Karan - Crnokosa
- II A-174 Užice - Karan
- II A-174 Varda - Jakalj - Kostojevići
- II A-180 Vučkovica - Ivanjica
- II A-191 Bistrica - Priboj - državna granica sa BiH (granični prelaz Uvac)
- II A-192 državna granica sa CG (granični prelaz Čemerno) - državna granica sa BiH (granični prelaz Vagan)
- II A-193 državna granica sa BiH (Ustibar) - Sjeverin - državna granica sa BiH (Rudo)
- II A-194 Jasenovo - Kokin Brod - Rutoši - Pribojska banja - Priboj - Sastavci
- II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo
- II A-195 Bela Zemlja - Ljubiš - Jasenovo
- II A-196 granica Požega/Užice - Čubraci - Ljubiš
- II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica
- II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica
- II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana
- II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo
- II A-200 Prijepolje - Manastir Mileševa
- II A-217 Bovan - Sokobanja - Knjaževac
- II A-218 Boljevac - Sokobanja - granica opština Sokobanja/Aleksinac
- II A-219 Boljevac - Knjaževac
- II A-222 Granica opština Svrljig/Knjaževac - Jalovik Izvor
- II A-222 Kalna - Stara planina Jabučko ravnište
- II B-339 Jakalj - Jelova Gora
- II B-339 Jelova Gora - Užice
- II B-389 Dubašnica - Borsko jezero
- II B-389 Straža - Brezovica
- II B-396 Porečki most - Brza Palanka
- II B-397 Slatina - Štubik
- II B-398 Luka - Salaš - Brusnik - Rečka - Negotin
- II B-399 Plavna - Popovica - Sikole - Salaš
- II B-400 Negotin - Radujevac - Prahovo - Samarinovac - veza sa dr. putem 168
- II B-402 Bajna Bašta (Rača) - Manastir Rača
- II B-403 Kaluđerske Bare - Mitrovac - Zaovine
- II B-404 Zlatibor (kružni tok) - Semegnjevo
- II B-405 Rzav (Krst) - Ribnica
- II B-406 veza sa državnim putem 195 - Sirogojno
- II B-407 Mijoska - Dumljani - Mataruge
- II B-409 Kumanica - Gleđica
- II B-422 Donja Sokolovica (Manjinac) - Debelica - Minićevo
"Putevi Srbije" d.o.o. savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo. Takođe, apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.
Kurir.rs/ Tanjug