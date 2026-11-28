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"Putevi Srbije" d.o.o, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.16 časova, saopštilo je danas da na nekim putnim pravcima I, II i III priorireta održavanja ima snega u raskvašenom stanju do 5 cm i to na teritoriji Sjenice, Novog Pazara, Valjeva, Užica, Čačka i Kruševca,zbog čega se preporučuje oprezna vožnja.

Prilazi graničnim prelazima su prohodni, kao i prilazi zimskim turističkim centrima.

Deonice na kojima ima snega

Na najopterećenijim putni pravcima I prioriteta održavanja deonice na kojima ima snega su:

I B-21, Javor - Sjenica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-29, Aljinovići - Sjenica - Novi Pazar, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-175, Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II B-339, Jelova Gora - Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Novog Pazara, Užica, Valjeva.

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Čačka, Kruševca, Užica.

Upozorenje za vozače na maglu i poledicu Foto: RINA

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Čačka, Novog Pazara, Užica.

Upozorenja za Zaječar i Požegu

Napomena za Zaječar: Učestali odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, na većini putnih pravaca, najviše ih ima na putu I B 34 (Đerdapska klisura), na putu I I A 217 deonica Sokobanja - Knjaževac (Bovanska klisura), na putu I I A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac), i na putu I I A 222 deonica Kalna - Jabučko Ravnište, koji se redovno čiste.

Napomena za Požegu: Na državnom putu I B 21 deonica Kosjerić - Bačevci (prevoj Kaona), postavljene su betonske sigurnosne ograde zbog oštećenja mostova. Saobraćaj je zabranjen za vozila preko 3,5 tona. Saobraćaj se odvija alternativnim pravcem Kovačevića pesak - Divčibare - Kaona.

Na ovim deonicama dodatan oprez zbog magle i poledice

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:

II A-207 Drenska klisura (Drenje) - Grčak

II A-208 Stanišinci - Grčak

II A-208 Vrnjci - Stanišinci

II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci

II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)

Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka. Magle ima na sledećim putnim pravcima:

I B-21 Ivanjica - Javor

I B-23 Bistrica - Prijepolje - dr.granica sa CG (granični prelaz Gostun)

I B-23 Uzići - Užice

I B-23 Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica

I B-28 Knežević - Kremna - dr. granica sa BiH (granični prijelaz Kotroman)

I B-28 Okletac - Rogačica- Kostojević - Dub - Dubci - Užice

I B-29 Nova Varoš - Aljinovići

I B-29 državna granica sa CG (granični prelaz Jabuka) - Prijepolje

I B-30 Buk - Radočelo

I B-33 Majdanpek - Klokočevac - Štubik

I B-33 Štubik - Negotin - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje)

I B-34 Donji Milanovac - Porečki most - HE Đerdap 1

I B-34 Golubac - Donji Milanovac

I B-35 Knjaževac - Tresibaba (granica opština Knjaževac/Svrljig)

I B-35 Negotin - Zaječar - Vratarnica - Knjaževac

I B-36 Paraćin - prevoj Čestobrodica

I B-36 prevoj Čestobrodica - Boljevac

I B-37 Bor - Zaječar

II A-161 Žagubica - Crni Vrh - Borsko jezero

II A-164 Debeli Lug - Jasikovo - Žagubica

II A-164 Donji Milanovac - Majdanpek preko Omana

II A-165 Porečki most - Klokočevac Miloševa Kula - Zagrađe - Rgotina - Vražogrnac - Zaječar

II A-168 Dušanovac - dr. granica sa Rumunijom (granični prelaz Kusjak)

II A-170 Debelo Brdo - Rogačica - Bajina bašta - Kaluđerske bare - Kremna

II A-171 Dub - Bajina Bašta - dr. granica sa BiH (granični prelaz Bajna Bašta/Skelani)

II A-172 Bajna Bašta - Perućac

II A-173 Kremna - Dubci

II A-174 Karan - Crnokosa

II A-174 Užice - Karan

II A-174 Varda - Jakalj - Kostojevići

II A-180 Vučkovica - Ivanjica

II A-191 Bistrica - Priboj - državna granica sa BiH (granični prelaz Uvac)

II A-192 državna granica sa CG (granični prelaz Čemerno) - državna granica sa BiH (granični prelaz Vagan)

II A-193 državna granica sa BiH (Ustibar) - Sjeverin - državna granica sa BiH (Rudo)

II A-194 Jasenovo - Kokin Brod - Rutoši - Pribojska banja - Priboj - Sastavci

II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo

II A-195 Bela Zemlja - Ljubiš - Jasenovo

II A-196 granica Požega/Užice - Čubraci - Ljubiš

II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica

II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica

II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana

II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo

II A-200 Prijepolje - Manastir Mileševa

II A-217 Bovan - Sokobanja - Knjaževac

II A-218 Boljevac - Sokobanja - granica opština Sokobanja/Aleksinac

II A-219 Boljevac - Knjaževac

II A-222 Granica opština Svrljig/Knjaževac - Jalovik Izvor

II A-222 Kalna - Stara planina Jabučko ravnište

II B-339 Jakalj - Jelova Gora

II B-339 Jelova Gora - Užice

II B-389 Dubašnica - Borsko jezero

II B-389 Straža - Brezovica

II B-396 Porečki most - Brza Palanka

II B-397 Slatina - Štubik

II B-398 Luka - Salaš - Brusnik - Rečka - Negotin

II B-399 Plavna - Popovica - Sikole - Salaš

II B-400 Negotin - Radujevac - Prahovo - Samarinovac - veza sa dr. putem 168

II B-402 Bajna Bašta (Rača) - Manastir Rača

II B-403 Kaluđerske Bare - Mitrovac - Zaovine

II B-404 Zlatibor (kružni tok) - Semegnjevo

II B-405 Rzav (Krst) - Ribnica

II B-406 veza sa državnim putem 195 - Sirogojno

II B-407 Mijoska - Dumljani - Mataruge

II B-409 Kumanica - Gleđica

II B-422 Donja Sokolovica (Manjinac) - Debelica - Minićevo

"Putevi Srbije" d.o.o. savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo. Takođe, apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.