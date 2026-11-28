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Emotivan video njegovog ispraćaja objavljen je na Instagram profilu ove niške gimnazije, a prizori iz škole brzo su privukli pažnju i izazvali brojne reakcije.

Na snimku se vidi kako profesora učenici dočekuju gromoglasnim aplauzom, dok mu osmesi, zagrljaji i iskrene čestitke prate svaki korak. Za Vladicu su pripremili i poklon, ali je jasno da su mu najveći dar upravo pažnja i ljubav koju su mu ukazali đaci i kolege.

Uz video, iz Gimnazije objavili su i emotivnu poruku posvećenu svom dugogodišnjem kolegi.

- Danas smo u zasluženu penziju ispratili našeg dragog Vladicu Stojanovića, našeg istoričara, kolegu velikog srca i čoveka koji ostavlja poseban trag u našoj školi.

Autentičan, svoj, prepoznatljivog humora, britke inteligencije i one njegove čuvene strogoće! Uvek prvi u učionici da učenike nauči, opomene i iskritikuje, ali i prvi da ih pred nastavničkim većem brani i ne da na njih. Jer iza svake njegove kritike uvek su stajali briga, dobrota i veliko srce - navodi se u objavi.

Profesor je imao dirljiv oproštaj s kolegama i učenicima Foto: Prinstcreen Instagram

Škola je istakla i koliko će im nedostajati njegova energija, dosetke i humor, uz poruku koja je posebno dirnula pratioce:

- Vladice, nedostajaće nam tvoj humor, tvoje dosetke, tvoja energija i to što si uvek bio tu za sve nas. Uživaj u penziji, ali nemoj da misliš da si se tek tako rešio nas! Tvoja škola te voli!

Bivši učenici ne zaboravljaju njegove lekcije

Da profesor nije ostavio trag samo među sadašnjim učenicima, pokazali su i komentari bivših đaka, koji su se javili kako bi mu uputili čestitke i zahvalnost.

Jedan od njih, Petar, koji se predstavio kao pripadnik generacije 1989, posebno je istakao da Vladica nije bio samo profesor istorije, već i neko ko ih je učio životnim vrednostima.

- Najbolji profa. Aj što nas učio istoriju, učio nas životu. Naučio nas razliku između mangup(a)rije i budala. Hvala za svako slovo! - napisao je on.

Posebno emotivnu poruku ostavila je i generacija 1999, koja je svog nekadašnjeg razrednog podsetila na zajedničke školske dane.

- Nekada reči nisu potrebne, a ovo je jedna od tih situacija kada slika govori sve o našem profesoru, našem razrednom, a pre svega o najvoljenijem čoveku gimnazije u kojoj smo proveli neke od najlepših trenutaka. Razredni, srećnu penziju Vam želi generacija '99! - navodi se u komentaru.

Ni ostali nekadašnji učenici nisu krili koliko im je značio.

- E, ovako ljudi odlaze u penziju. Mora da je čovek čim ga ovako ispraćaju - napisao je jedan korisnik.