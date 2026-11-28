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Nakon što je završena konstitutivna sednica Narodne Skupštine Srbije u javnosti se već uveliko spekuliše o tome kako bi mogla da izgleda nova Vlada Srbije i ko bi mogao da dobije ministarsko mesto.

Nagađa se i o tome ko će biti novi premijer, a sada se u medijima pojavio i navodni spisak koji otkriva moguće kandidate za ministre, potpredsednike vlade i premijera.

Kako tvrdi sajt Direktno, u pitanju je navodna radna verzija predloga dela Studentskog pokreta, a potencijalna kadrovska rešenja izgledala bi ovako:

Predsednik Republike: Radomir Saičić

Predsednik Vlade: Miloš Pavlović, bivši dekan FDU, čiji je protivkandidat Jugoslav Gašić sa Prištinskog univerziteta

Finansije: Emir Zildžović

Unutrašnji poslovi: Jovo Bakić

Zdravstvo: Ilija Srdanović

Privreda i prvi potpredsednik Vlade: Dejan Šoškić

Pravosuđe: Vida Škero ili advokat Jovan Rajić

Građevinarstvo: Sanja Fric

Spoljni poslovi: Ognjen Pribićević

Odbrana: pukovnik Miroslav Glišić

Poljoprivreda: Aleksandar Sedlar

Kultura: Estela Radonjić Živkov ili Željko Hubač

Energetika: Vladimir Ljubić, čija kandidatura još nije izvesna

Zaštita životne sredine: kandidat sa Tehnološko-metalurškog fakulteta, čije ime još nije poznato

Kako se navodi u tekstu pomenutog portala, spisak ne predstavlja konačan sastav Vlade niti zvaničan stav Studentskog pokreta, već mogući predlog.