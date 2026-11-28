PROCURIO NAVODNI SPISAK SVIH MINISTARA U BUDUĆOJ VLADI? Ova dva imena smenjuju se za premijera
Nakon što je završena konstitutivna sednica Narodne Skupštine Srbije u javnosti se već uveliko spekuliše o tome kako bi mogla da izgleda nova Vlada Srbije i ko bi mogao da dobije ministarsko mesto.
Nagađa se i o tome ko će biti novi premijer, a sada se u medijima pojavio i navodni spisak koji otkriva moguće kandidate za ministre, potpredsednike vlade i premijera.
Kako tvrdi sajt Direktno, u pitanju je navodna radna verzija predloga dela Studentskog pokreta, a potencijalna kadrovska rešenja izgledala bi ovako:
- Predsednik Republike: Radomir Saičić
- Predsednik Vlade: Miloš Pavlović, bivši dekan FDU, čiji je protivkandidat Jugoslav Gašić sa Prištinskog univerziteta
- Finansije: Emir Zildžović
- Unutrašnji poslovi: Jovo Bakić
- Zdravstvo: Ilija Srdanović
- Privreda i prvi potpredsednik Vlade: Dejan Šoškić
- Pravosuđe: Vida Škero ili advokat Jovan Rajić
- Građevinarstvo: Sanja Fric
- Spoljni poslovi: Ognjen Pribićević
- Odbrana: pukovnik Miroslav Glišić
- Poljoprivreda: Aleksandar Sedlar
- Kultura: Estela Radonjić Živkov ili Željko Hubač
- Energetika: Vladimir Ljubić, čija kandidatura još nije izvesna
- Zaštita životne sredine: kandidat sa Tehnološko-metalurškog fakulteta, čije ime još nije poznato
Kako se navodi u tekstu pomenutog portala, spisak ne predstavlja konačan sastav Vlade niti zvaničan stav Studentskog pokreta, već mogući predlog.
Podsetimo, Studentski pokret juče je predstavio svog kandidata za predsednika Srbije, a u pitanju je akademik Radomir Saičić, a izbori će biti održani 27. decembra.
Kurir/Direktno