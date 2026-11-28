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Snabdevanje električnom energijom je u većem delu Srbije stabilno uprkos nevremenu, praćenom snegom i vetrom, a povremenih kvarova ima u brdsko-planinskim krajevima i naseljima Kolubarskog, Šumadijskog i Mačvanskog okruga, rečeno je Tanjugu danas u Elektrodistribuciji Srbije.

Kvarovi su zabeleženi i na teritoriji prigradskih opština Beograda, odnosno u Obrenovcu i Lazarevcu.

Trenutno je nestanak struje zabeležen u pojedinim delovima mesnih zajednica:

Ratari

Krtinska

Urovci

Grabovac

Orašac

deo mesne zajednice Stubline

- Sve ekipe Elektrodistribucije Beograd neprestano rade na saniranju ovih kvarova, a normalizacija snabdevanja se očekuje tokom popodneva - kažu iz EDS-a.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Iz Elektrodistribucije Srbije navode da su sve ekipe pojačane i da intenzivno rade na saniranju kvarova, i pored veoma teških vremenskih uslova i teško prohodnih puteva.

Informacije o značajnijim vanrednim prekidima u snabdevanju korisnici mogu naći i na aplikaciji ED Srbije.

Preporuke za stanovništvo

Pre najavljenih isključenja struje valjalo bi uraditi par stvari kako bi osigurali svoje uređaje, ali i olakšali sebi u periodu dok struja ne dođe.

Savet je da isključite osetljive električne uređaje kako biste ih zaštitili od eventualnih strujnih udara prilikom ponovnog uključenja.

Držite mobilne telefone i druge potrebne uređaje napunjene.

Pripremite baterijske lampe ili sveće za slučaj potrebe za osvetljenjem.

Ukoliko koristite medicinske uređaje koje zahtevaju struju, obavestite elektrodistribuciju i organizujte alternativne izvore napajanja.

Redovno se informišite putem zvaničnih sajtova elektrodistribucije kao i lokalnih medija za eventualna dodatna obaveštenja.

Obavezno obavestite starije i nemoćne osobe koje možda nisu svesne planiranih prekida.

Građani se takođe upozoravaju da budu oprezni i pažljivi u rukovanju svećama i baterijskim lampama kako bi se izbegle potencijalne nesreće.

Kurir.rs/ Tanjug