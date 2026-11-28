Sneg i vetar ostavili naselja bez struje! EDS otkrio gde ima kvarova, poznato kada se očekuje normalizacija
- Snabdevanje strujom je uglavnom stabilno, ali kvarovi su prijavljeni u brdsko-planinskim krajevima, Kolubarskom, Šumadijskom i Mačvanskom okrugu, kao i u Obrenovcu i Lazarevcu.
- Ekipe Elektrodistribucije Srbije i Beograda neprestano rade na saniranju kvarova, uprkos snegu, vetru i teško prohodnim putevima.
- Normalizacija snabdevanja u pogođenim delovima očekuje se tokom popodneva.
Snabdevanje električnom energijom je u većem delu Srbije stabilno uprkos nevremenu, praćenom snegom i vetrom, a povremenih kvarova ima u brdsko-planinskim krajevima i naseljima Kolubarskog, Šumadijskog i Mačvanskog okruga, rečeno je Tanjugu danas u Elektrodistribuciji Srbije.
Kvarovi su zabeleženi i na teritoriji prigradskih opština Beograda, odnosno u Obrenovcu i Lazarevcu.
Trenutno je nestanak struje zabeležen u pojedinim delovima mesnih zajednica:
- Ratari
- Krtinska
- Urovci
- Grabovac
- Orašac
- deo mesne zajednice Stubline
- Sve ekipe Elektrodistribucije Beograd neprestano rade na saniranju ovih kvarova, a normalizacija snabdevanja se očekuje tokom popodneva - kažu iz EDS-a.
Iz Elektrodistribucije Srbije navode da su sve ekipe pojačane i da intenzivno rade na saniranju kvarova, i pored veoma teških vremenskih uslova i teško prohodnih puteva.
Informacije o značajnijim vanrednim prekidima u snabdevanju korisnici mogu naći i na aplikaciji ED Srbije.
Preporuke za stanovništvo
Pre najavljenih isključenja struje valjalo bi uraditi par stvari kako bi osigurali svoje uređaje, ali i olakšali sebi u periodu dok struja ne dođe.
Savet je da isključite osetljive električne uređaje kako biste ih zaštitili od eventualnih strujnih udara prilikom ponovnog uključenja.
- Držite mobilne telefone i druge potrebne uređaje napunjene.
- Pripremite baterijske lampe ili sveće za slučaj potrebe za osvetljenjem.
- Ukoliko koristite medicinske uređaje koje zahtevaju struju, obavestite elektrodistribuciju i organizujte alternativne izvore napajanja.
- Redovno se informišite putem zvaničnih sajtova elektrodistribucije kao i lokalnih medija za eventualna dodatna obaveštenja.
- Obavezno obavestite starije i nemoćne osobe koje možda nisu svesne planiranih prekida.
- Građani se takođe upozoravaju da budu oprezni i pažljivi u rukovanju svećama i baterijskim lampama kako bi se izbegle potencijalne nesreće.
Kurir.rs/ Tanjug