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Studentski pokret ponovo je uputio apel javnim izvršiteljima da se uzdrže od prinudnih iseljenja građana iz njihovih jedinih domova, povodom najave iseljenja porodice Peruničić na Novom Beogradu.

Studenti su na Instagramu saopštili da je javna izvršiteljka Jelena Popović zakazala za ponedeljak, 30. novembar u 11 časova, prinudno iseljenje porodice Peruničić iz njihovog jedinog doma u Ulici Jurija Gagarina 139 na Novom Beogradu.

- Porodica Peruničić živi u jednom od nekadašnjih samačkih hotela građevinskog preduzeća "Trudbenik". Iseljenje se sprovodi u korist Instituta za ekonomska istraživanja, koji je 2017. godine kupio deo imovine "Trudbenika" iz stečajne mase, ali se ni nakon gotovo 10 godina nije upisao kao vlasnik objekta u Katastar nepokretnosti - navodi se u saopštenju.

Javno ovlašćenje podrazumeva odgovornost

Pozvali su javnu izvršiteljku da odloži najavljeno iseljenje i omogući da se, pre nastupanja nepovratnih posledica, porodici Peruničić obezbedi delotvorna pravna zaštita.

- Javno ovlašćenje podrazumeva odgovornost prema građanima, a ne samo sprovođenje postupka. Pravo na dom i ljudsko dostojanstvo moraju imati prednost nad privatnim profitom. Dom je pravo, a ne privilegija - ocenio je Studentski pokret.

Dodali su da program Studentske liste predviđa zaštitu jedinog doma primerenog osnovnim stambenim potrebama domaćinstva, odnosno da će izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju proširiti zaštitu prava na dom, obezbediti sudsku kontrolu i sprečiti zloupotrebe.