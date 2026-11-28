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Postoje prijateljstva koja ne poznaju granice, ne pitaju za veru, naciju ni ime, već se grade na onome što je u čoveku.

Jedno takvo, koje je trajalo više od pola veka, bilo pravoslavnog sveštenika Miraša Bogavca i imama Hasana efendije Bošnjaka iz Bijelog Polja.

Koliko su bili bliski pokazao je trenutak na sveštenikovoj sahrani, kada je njegov dugogodišnji prijatelj izašao pred okupljene i održao govor koji nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Dok su se od protojereja-stavrofora Miraša Bogavca opraštali porodica, prijatelji i sabraća iz Srpske pravoslavne crkve, među prisutnima je bio i Hasan efendija, islamski verski službenik koji je sa pokojnim sveštenikom proveo više od 50 godina.

Nisu ih razdvajale različite vere, običaji ni molitve. Naprotiv, tokom svih tih decenija izgradili su odnos kakav je danas sve ređe sresti - iskreno prijateljstvo, zasnovano na poštovanju, poverenju i ljudskosti.

Imam Hasan Bošnjak uputio emotivne reči na sahrani sveštenika SPC Miraša Bogavca. Foto: Instagram Printscreen/Bijelo Polje Onlajn

- Došli smo da ispratimo našega protu, mog prijatelja - da ne reknem brata, ali polubrata sigurno. Mi smo radili zajedno 50 i više godina, nikad gorku reč nismo imali. Mnogo smo kafa i čajeva popili zajedno. Toliko vremena radimo zajedno i znam ga kao dobrog čoveka. Ni Vlah ni Turčin, nego pravi čovek, braćo draga, kod kojeg nikad nisam primetio jednu reč da nešto ne valja - rekao je efendija Bošnjak.

Prisetio se i onoga što ih je od mladosti posebno spajalo - obojica su rano ostali bez roditelja.

- Ostao je siroče, kao i ja. On bez majke, ja i bez oca i bez majke. Pa smo mnogo šta delili. Što mi reče neko u crkvi, njemu se moglo poveriti sve, ne bi te izdao. Takav karakter, takav čovek, takav insan - poručio je imam.

Posebno je potresan bio trenutak kada je Hasan efendija govorio o ponovnom susretu sa prijateljem. Podsetio je na reči iz Kurana, kojima se vernici podsećaju da svi pripadaju Bogu i da se njemu vraćaju.

"Svi smo mi Božiji, i Bogu se vraćamo"

- Svi smo mi Božiji i Bogu se vraćamo. On se vrati, a brzo ću i ja za njim, pa ćemo se i tamo sastati, jer smo bili i ovamo drugovi, kolege, prijatelji, pa ćemo i tamo, ako Bog da - rekao je imam.

Na kraju govora obratio se i deci i porodici preminulog sveštenika, podsećajući da ga je nedavno posetio u bolnici i video sa koliko ljubavi i pažnje su ga okružili supruga, ćerka i unučad.

- A deco, vi budite ponosni ko vam je bio otac i budite strpljivi. Molite se Bogu za njegovu dušu, vaša molitva je najpreča. To što su svi bili oko njega u bolnici znak je da ste ga poštovali i da vas je naučio kako treba živeti i kako se treba ponašati. Bog neka mu dušu oprosti i uvede ga u džnet - zaključio je imam.

Na kraju je porodici poželeo snagu i utehu, a svom prijatelju mir i večni počinak.

Protojerej-stavrofor Miraš Bogavac preminuo je 13. novembra, u 75. godini, a sahranjen je dan kasnije u Bijelom Polju. Rođen je 1951. godine u Gornjem Zaostru kod Berana, a u sveštenički čin rukopoložen je 1973. godine. Više od pet decenija služio je kao paroh u Bijelom Polju, gde je ostavio dubok trag u životu svoje zajednice.

Njegov prijatelj Hasan efendija možda je na najlepši način pokazao šta ostaje iza čoveka kada prođu godine, podele i sve ono što ljude često udaljava. Ne titule, ne razlike i ne pripadnost, već dobrota koju je pokazivao drugima i ljubav koju je umeo da pruži.