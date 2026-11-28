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Do kraja dana oblačno i hladno u većini krajeva mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, a samo će na krajnjem severu Vojvodine biti suvo, saopštio je u najnovijoj prognozi Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U predelima južnije od Save i Dunava se očekuje formiranje, odnosno povećanje snežnog pokrivača.

Na području Beograda oblačno, u nižim delovima grada padaće pretežno kiša. U višim delovima grada susnežica i sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača.

RHMZ izdao u niz upozorenja

Danas i tokom predstojeće noći ka nedelji, očekivana količina padavina u Beogradu od 20 do 30 mm (što su vrednosti ispod upozoravajućih nivoa). U nižim delovima grada padaće pretežno kiša. U višim delovima grada susnežica i sneg uz formiranje manjeg snežnog pokravača.

U brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije posle podne i uveče (28.11.2026.) očekuje se pojačanje severnog, severoistočnog i istočnog vetra uz snežnu vejavicu i stvaranje snežnih nanosa.

Vetar će biti najjači u toku noći između subote i nedelje (28/29.11.2026.) u oblasti Homoljskih planina i u drugim planinskim oblastima na istoku zemlje, gde se prognoziraju olujni udari od 20 do 25 m/s.

Vejavica na teritoriji Moravičkog i Zlatiborskog okruga

Tokom noći jaka kiša na teritoriji Moravičkog i Zlatiborskog okruga prešla je u susnežicu i sneg. Na Zlatiboru i Goliji palo je preko 10 centimetara novog snega. Ekipe nadležnih putarskih preduzeća od noćas su na terenu.

- Mehanizacija i naše ekipe su upućene na teren. Putevi se čiste po prioritetima, za sada su sve deonice prohodne ali vozačima se savetuje veliki oprez i da nikako ne kreću na put bez zimske opreme, kažu za RINU u Putevima Užice.

Posebna pažnja upućuje se vozačima koji kreću na putovanje preko Kadinjače, ali i na sve vozače terernij vozila jer je u moguće da saobraćaj na planinskim prevojima bude zabranjen za teretnjake.

Sneg je tokom noći padao u Čačku i u okolini i dostigao je visinu od nekoliko centimetara.

1/6 Vidi galeriju Tokom noći jaka kiša na teritoriji Moravičkog i Zlatiborskog okruga prešla je u susnežicu i sneg. Na Zlatiboru i Goliji palo je preko 10 centimetara novog snega. Ekipe nadležnih putarskih preduzeća od noćas su na terenu. Foto: RINA

Beograd

1/14 Vidi galeriju Prvi sneg u Beogradu Foto: Ilija Ilić

Zavejan auto-put Miloš Veliki

Obilaznica u Kragujevcu

Zlatibor

Loznica

Nova Varoš

Debelo brdo

Tara

Sopot Kosmaj