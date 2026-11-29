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Seda kosa nije samo znak starenja, već bi mogla da bude i vidljivi pokazatelj prirodnog mehanizma kojim se organizam štiti od raka. Novo istraživanje, sprovedeno na miševima, pokazalo je da gubitak pigmenta u kosi može biti posledica procesa kojim se eliminišu potencijalno opasne ćelije i sprečava njihovo pretvaranje u maligne. Naučnici, međutim, ističu da tek treba utvrditi da li isti mehanizam postoji i kod ljudi.

Seda kosa je neizbežno obeležje starenja. Ona je vidljivi podsetnik na prolazak godina i sve telesne promene koje ga prate.

Međutim, nova naučna istraživanja dovode u pitanje takvo pojednostavljeno shvatanje, otkrivajući da bi srebrnaste vlasi na našim glavama mogle da budu spoljašnji znak složenih odbrambenih mehanizama organizma u borbi protiv raka.

Nova studija sprovedena na miševima otkrila je zanimljive načine na koje se organizam nosi sa oštećenjima ćelija – procesom koji ima ključnu ulogu i u starenju i u nastanku raka. Tokom starenja, oštećenja postepeno slabe i narušavaju funkciju ćelija, dok kod raka oštećene ćelije koje nisu popravljene ili čija je funkcija narušena mogu da pokrenu abnormalan rast i formiranje tumora.

Istraživanje je ukazalo na iznenađujuću povezanost između gubitka pigmenta u kosi i mehanizama koji mogu da spreče razvoj smrtonosnih oblika raka.

U središtu ovog otkrića nalaze se matične ćelije melanocita. One su smeštene duboko u folikulima dlake i predstavljaju rezervoar iz kojeg nastaju melanociti – ćelije koje proizvode pigment odgovoran za boju kose i kože.

U normalnim okolnostima, matične ćelije melanocita obnavljaju ćelije koje proizvode pigment kroz cikličnu regeneraciju, proces koji karakteriše smenjivanje faza aktivnosti, mirovanja i obnavljanja, usklađenih sa prirodnim ciklusima rasta i opadanja kose. Na taj način obezbeđuje se kontinuirano snabdevanje pigmentom, a samim tim i očuvanje intenzivne boje kose tokom većeg dela života.

Nedostatak ključnih vitamina i minerala može ubrzati prerano sivenje kose jer direktno utiče na zdravlje ćelija koje proizvode pigment Foto: Shutterstock

Međutim, DNK naših ćelija (genetski materijal koji se nalazi unutar njih) svakodnevno je izložena štetnim uticajima, poput ultraljubičastog zračenja, hemijskih supstanci, pa čak i procesa sopstvenog ćelijskog metabolizma. Ova oštećenja doprinose starenju, ali i povećavaju rizik od nastanka raka, poput melanoma, jedne vrste raka kože.

Novo istraživanje rasvetljava šta se dešava kada dođe do oštećenja DNK matičnih ćelija melanocita, smeštenih duboko u zaštitnom mikrookruženju folikula dlake, naročito kada je reč o oštećenjima poznatim kao prekidi oba lanca DNK.

Kada do toga dođe, matične ćelije melanocita mogu da prođu kroz proces koji se naziva „senodiferencijacija“. To, u suštini, znači da matične ćelije nepovratno sazrevaju u ćelije koje proizvode pigment, a zatim nestaju iz populacije matičnih ćelija, što dovodi do postepene pojave sedih vlasi.

Ovaj zaštitni proces strogo je regulisan unutarćelijskim signalnim putevima koji omogućavaju međusobnu komunikaciju ćelija. Uklanjanjem ovih zrelih ćelija iz populacije matičnih ćelija sprečava se nagomilavanje i potencijalno širenje genetskih mutacija ili promena u DNK koje bi mogle da podstaknu razvoj raka.

U izvesnom smislu, svaka seda vlas predstavlja malu pobedu mehanizma samožrtvovanja organizma – ćelija se povlači umesto da rizikuje da postane maligna.

Povezanost sa rakom

Međutim, tu se priča ne završava. Ne pokreću sva oštećenja DNK ovaj zaštitni proces. U eksperimentima su istraživači izložili matične ćelije melanocita kod miševa snažnim kancerogenim hemijskim supstancama, kao i ultraljubičastom zračenju.

Iznenađujuće je da su pod uticajem ovih faktora matične ćelije melanocita u potpunosti zaobišle proces senodiferencijacije.

Umesto toga, signali iz okolnih tkiva podsticali su oštećene ćelije da se obnavljaju i nastave da se dele, uprkos genetskim oštećenjima. Na taj način stvoreno je ćelijsko okruženje pogodno za razvoj melanoma.

Istraživanje ukazuje na to da sudbina matičnih ćelija melanocita zavisi kako od specifične vrste oštećenja kojem su izložene, tako i od molekularnih signala prisutnih u njihovom mikrookruženju.

Štetni faktori, poput hemijskih supstanci ili ultraljubičastog zračenja, koji izazivaju prekide lanaca DNK, mogu da pokrenu i prirodni mehanizam samouništenja matičnih ćelija melanocita. Isti proces dovodi do pojave sede kose.

Međutim, pod uticajem kancerogenih procesa, ove oštećene matične ćelije melanocita opstaju, stvarajući osnovu za razvoj melanoma. Naučnici ovu pojavu opisuju kao „suprotstavljene sudbine“, pri čemu ista populacija matičnih ćelija, u zavisnosti od okolnosti, može da krene dvama potpuno različitim putevima.

Važno je to što ova otkrića predstavljaju sedu kosu i melanom ne kao dve nepovezane pojave, već kao dva moguća ishoda iskonske borbe organizma da uspostavi ravnotežu između obnavljanja tkiva i sprečavanja nastanka raka. Pojava sedih vlasi sama po sebi nije zaštita od raka, već je sporedni efekat zaštitnog procesa kojim se eliminišu potencijalno opasne ćelije.

Nasuprot tome, kada kontrolni mehanizmi zakažu ili ih kancerogene materije poremete, otvara se prostor za razvoj malignih oboljenja. Ova nova saznanja mogla bi da pomognu i u rasvetljavanju razloga zbog kojih se rizik od obolevanja od raka povećava sa godinama.

Naravno, veoma je važno ukazati na ograničenja ovih otkrića. Veliki deo ključnih dokaza zasniva se na eksperimentima sprovedenim na miševima. Zbog toga je neophodno sprovesti istraživanja i na ljudima kako bi se utvrdilo da li naše matične ćelije melanocita funkcionišu na sličan način.

Zdravo starenje podrazumeva redovno kretanje, očuvanje zdravlja mozga, preispitivanje terapije i održavanje društvenih kontakata, što može doprineti dužem očuvanju vitalnosti i samostalnosti Foto: Shutterstock

Biološke razlike među vrstama, kao i složenost životnih navika i genetike ljudi, ukazuju na to da je odnos između sede kose i rizika od raka kod ljudi složeniji.

Ipak, ova otkrića otvaraju nove, obećavajuće pravce u istraživanju raka i starenja. Razumevanje signala koji usmeravaju matične ćelije ka diferencijaciji ili potencijalno opasnom razmnožavanju moglo bi jednog dana da omogući razvoj terapija koje bi ojačale prirodne odbrambene mehanizme organizma i potencijalno smanjile rizik od raka tokom starenja.

Ova saznanja imaju i širi značaj. Mogla bi da pomognu u objašnjavanju zašto neki ljudi obolevaju od melanoma čak i kada nisu bili izloženi jasno utvrđenim faktorima rizika, kao i zašto rak i propadanje tkiva tako često prate jedno drugo u poznijim godinama života.

Priča o sedoj kosi nije samo priča o sujeti ili neumitnom prolasku vremena. To je priča o evoluciji, prilagođavanju i neprestanoj budnosti unutrašnjih čuvara našeg organizma.

Srebrnaste vlasi možda nam prenose mnogo dublju poruku – da je u borbi između starenja i raka ponekad vredno žrtvovati jednu pigmentnu ćeliju radi očuvanja čitavog organizma.