Srbija
OPREZ NA PUTEVIMA ZBOG VREMENA Uvedena zabrana za teretnjake na ključnoj deonici u Srbiji: Oglasio se AMSS, evo kakvo je stanje na granicama
Slušaj vest
Putni pravci ka zimskim turističkim centrima su trenutno prohodni, ali su zbog pogoršanja vremenskih uslova uvedene zabrane za teretna vozila na određenim deonicama, posebno oko Valjeva i Šapca, uključujući glavnu putnu komunikaciju Valjevo–Šabac.
Auto-moto savez Srbije upozorava vozače na mogućnost novih zabrana tokom dana.
Na granicama nema većih zadržavanja.
Prethodna vestSledeća vest
Reaguj
Komentariši