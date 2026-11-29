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Zima donosi mnogo izazova za vozače — osim vožnje po mokrom, zaleđenom ili kolovozu punom snega, suočavaju se sa maglom na staklima ali i zaleđenim bravama na automobilu, zbog čega ključ neće ni da mrdne.

Tada nikako ne treba na silu pokušavati da se otključa automobil, već treba upotrebiti određena namenska sredstva sa kojima sigurno može da se otvori.

Voda se ledi na 0 stepeni, pa je to donja granica na kojoj teoretski može da se zaledi vlaga u bravi automobila, ali se to najčešće dešava tek na nekoliko stepeni ispod nule, obično na oko dva do pet stepeni ispod nule, kada se u cilindru ili oko njega skupi dovoljno vlage.

Kako odlediti bravu automobila

Najbrži i najbezbedniji načini da se otključa automobil:

Proveriti ostala vrata - pre korišćenja alata ili tečnosti. Ako su zaledila samo vozačeva vrata, probajte suvozačeva ili zadnja. Ako uspete da uđete, upalite automobil i uključite grejanje kabine da se brava i keder, odnosno dihtung gume postepeno zagreju iznutra.

- pre korišćenja alata ili tečnosti. Ako su zaledila samo vozačeva vrata, probajte suvozačeva ili zadnja. Ako uspete da uđete, upalite automobil i uključite grejanje kabine da se brava i keder, odnosno dihtung gume postepeno zagreju iznutra. Naneti alkohol ili gel za dezinfekciju - oni deluju za oko 30 sekundi. Natopite metalni deo ključa medicinskim alkoholom ili antibakterijskim gelom na bazi alkohola, polako ga ubacite u cilindar i sačekajte pola minuta da alkohol snizi tačku mržnjenja i otopi led.

- oni deluju za oko 30 sekundi. Natopite metalni deo ključa medicinskim alkoholom ili antibakterijskim gelom na bazi alkohola, polako ga ubacite u cilindar i sačekajte pola minuta da alkohol snizi tačku mržnjenja i otopi led. Grejanje metalnog dela ključa - pazite na plastiku i prste. Upaljačem kratko ugrejte isključivo metalni vrh ključa, tek toliko da bude topao, ne užaren. Pažljivo ga gurnite u bravu i sačekajte da toplota popusti led pre nego što okrenete.

- pazite na plastiku i prste. Upaljačem kratko ugrejte isključivo metalni vrh ključa, tek toliko da bude topao, ne užaren. Pažljivo ga gurnite u bravu i sačekajte da toplota popusti led pre nego što okrenete. Upotrebite sprej za odmrzavanje ili fen - ovo je najsigurnije rešenje. Namenski sprej za odmrzavanje brava najbrže topi led i ostavlja zaštitni sloj protiv ponovnog smrzavanja. Ako je auto blizu utičnice, može pomoći i topao vazduh iz fena. Sprej, inače, nikako ne treba držati u automobilu, već u torbi ili džepu.

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Šta nikako ne treba raditi Bravu nikako ne treba polivati vrelom vodom - nagla promena temperature može oštetiti lak i gumu, a voda koja ostane u cilindru brzo će se zalediti još jače.

- nagla promena temperature može oštetiti lak i gumu, a voda koja ostane u cilindru brzo će se zalediti još jače. Ne okrećite ključ na silu - ako zapinje, forsiranje lako dovodi do pucanja ključa u bravi.

- ako zapinje, forsiranje lako dovodi do pucanja ključa u bravi. Ne oslanjajte se na glicerin ili WD-40 kao trajno rešenje - glicerin privlači vlagu, a WD-40 vremenom skuplja prašinu i prljavštinu u cilindru. Kako sprečiti da se brava zaledi

Gumene ivice oko vrata povremeno treba prebrisati i zaštititi sredstvom za gumu ili silikonskim sprejem, a bravu pre zime podmazati odgovarajućim sredstvom kako se vlaga ne bi zadržavala, piše Blic.