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Miodrag Surla, javni tužilac Višeg javnog tužilaštva iz Kruševca govorio je večeras u Utisku nedelje o izborima u Savetu tužilaštva.

- Ja se nisam samo-inicijativno uključio se na tu sednicu Visokog saveta tužilaštva, bio sam pozvan. Razlog za to je bio zato što sam ja uložio prigovor na drugi krug izbora, ukazujući na sve pravne nedostatke tog izbornog procesa - rekao je Surla, navodeći da je jedan od njegovih prigovora bio da je očigledno došlo do nekog vrsta pritiska i uticaja na javne tužioce, jer su se izborni rezultati u roku od 2 meseca preokrenuli u korist dvojice kandidata iza kojih je stajao ministar Nenad Vujić.

- S obzirom da nisu diskutovali o ovim pravnim mojim argumentima za usvajanje prigovora i poništavanje tih izbora, jer tu nisu verovatno našli pravi argument kako bi to osporili, oni su se uhvatili za to da nisam naveo ko je vršio pritisak, na koji način je vršen pritisak, i onda su tražili da se ja uključim telefonski u tu sednicu, da me propitaju, verovatno očekujući da ja neću imati objašnjenje da im kažem ko je vršio taj pritisak. Oni su se zaleteli i pitali su me da li znam da li je pojedinac, institucija ili tako dalje, vršio pritisak, i ja sam na to pitanje odgovorio: da, vršila je BIA - rekao je on.

Surla je dalje dodao da je dobio tačnu informaciju kojeg je dana bio sastanak u BIA i da su tu pozvani tužioci sa područja Apelacionog tužilaštva u Kragujevcu.