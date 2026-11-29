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Lider SNS Miloš Vučević osvrnuo se na Informer televiziji na političku situaciju u Srbiji i dešavanja na međunarodnoj sceni, i ocenio da je nedopustivo da se, kako je naveo, ograničava ko može da učestvuje u radu parlamenta i ko ima pravo da iznese svoje stavove.

- Pre svega je pitanje da li je to nešto što se desilo preko noći ili je dugo pripremano. A ovo je samo manifestacija onoga što se pripremalo. Ovo je neverovatno da se određuje pritvor za ovakva krivična dela, ako i postoji osnovana sumnja za to krivično delo koje su stavljane našem Vučko to je predmet za redovnu proceduru, nije predmet za privođenje. Pritvor je nešto što se određuje kao krajnja mera. A mi živimo u Srbiji gde se pritvori određuju kao na traci. Kao lutrija se izvlači ko je sledeći, pogotovo ako nešto neko kaže, suprotstavi im se. Ne hapse se kriminalci koji pale ili ne dovoljno. Oni stavljaju kao razlog za pritvor da može doći do ponavljanja krivičnog dela. U prevodu to znači da se povuče sa televizije. Šta će se tek dešavati kada postave Vladu, Jovo Bakić nama najavljuje Goli otok - rekao je.

Vučević je dodao da ga posebno zabrinjava to što, kako kaže, deo građana podržava ovakvu atmosferu, dok se važna pitanja za državu i svakodnevni život potiskuju u drugi plan.

- Nažalost, deo ljudi to podržava, a šta se dešava sa vojskom, platama, penzijama nije bitno. Boleće ljude kada se politički otrezne, boleće celu državu. Građani Srbije su ovo hteli. Nema dileme da deo ljudi nije glasao za to, ali dobar deo sada ne sme ništa da kaže jer bi morali da kažu da su pogrešili. Ali da imate progon da kažete ko može da bude u parlamentu, ko može a ko ne može da govori, čudna vremena su se desila. Da je Supermen sišao među Srbe ne bi se pričalo kao o Saičiću. Ova bruka u Ohridu, Tirani. Pa, gde su sad srpski nacionalisti i patrioti. Sad nema reakcije da je to izdaja nacionalnih interesa. Kurtijeva izjava pre 3,4 dana je rekao da očekuje da nova vlast u Srbiji otkoči blokadu tzv. Kosova ka EU. Moraju da idu i u Brisel, jer se tamo priča i o Srbiji. ljudi su glasali za vas da vodite državu. Šta god misli o Briselu, gospodin Čupić je morao da ide u Brisel - naveo je Vučević.