VARAJU GRAĐANE ŠIROM SRBIJE: Uvaljuju šerpe pa traže zlato

Dvojica muškaraca na ulicama Beograda presreću starije gospođe i nude im „na poklon“ posuđe, a kad one nasednu, zauzvrat im traže vredan nakit



Dvojica prevaranata u vozilu novosadskih registarskih tablica kruže Srbijom i pljačkaju starije građane nudeći im skupocene šerpe u zamenu za zlato.



Beograđanka srednjih godina koja je pukom srećom izbegla prevaru tvrdi za Kurir da su je prevaranti obrlatili na brzinu, pre nego što je uspela da shvati o čemu se radi.

- Bila sam na ulici u mom naselju na Zvezdari kad mi je iz automobila neko doviknuo: „Ej! Gde si ti, dugo se nismo videli. Gde baš na tebe da naletim?“ U vozilu su bila dva muškarca, od kojih je vozač ličio na poznanika kog dugo nisam videla. Ponudili su da me povezu do kuće i ja sam pristala. Odmah su počeli priču kako promovišu posuđe neke firme koje nisu uspeli da prodaju i da neće moći da ga prenesu preko granice zbog carine, pa hoće da ga poklone. Pokazivali su mi tiganj i šerpu, prvo kao poklon, da bi, kad su videli da mi se posuđe dopalo, tražili nešto zlata kao kompenzaciju. Rekli su makar gram, može i lomljenog, kako bi mogli da se opravdaju u firmi - priča sugrađanka, koja iz straha od prevaranata nije želela da joj objavimo ime.

Ona ističe da se sve to dešavalo u roku od 10 minuta na putu do njene zgrade.

- Vozač mi je rekao da je suvozač stranac. Kad su me dovezli do zgrade, predložili su da donesem makar gram zlata iz stana, dok oni preparkiraju automobil. Kad sam u stanu ispričala sinu šta se desilo, on se setio da je ranije čuo za sličan slučaj i strčao napolje. Nakon kraće rasprave oni su pobegli, ali je uspeo da ih fotografiše - priča sagovornica.

Ona priznaje da slučaj nije prijavila policiji pošto je to bio pokušaj prevare. U MUP kažu da u evidenciji nemaju nijednu prijavu o prevarama prodavaca šerpi.



Advokat Cvetićanin POKUŠAJ PREVARE NIJE KAŽNJIV

Advokat Nenad Cvetićanin ističe da se u ovom slučaju radi o pokušaju prevare zato što nije došlo do prelaza imovine sa žene na prevarante. - Da je žena dala zlato za šerpu, to bi bilo delo prevare i po krivičnoj prijavi tužilaštvo bi protiv osumnjičenih vodilo postupak. Prema članu 208 Krivičnog zakonika, za osnovne oblike prevare zaprećena je kazna do pet godina zatvora. Ako je pribavljena imovinska korist preko 450.000 dinara, zaprećena je kazna do osam godina zatvora, a ako je šteta preko 1,5 miliona dinara, kazna je do 10 godina zatvora - objašnjava Cvetićanin.



Matrica VARALI I U SARAJEVU

Sličan slučaj dogodio se u Sarajevu u maju prošle godine, kada je jedan muškarac iz crnog „audija“ Sarajlijama nudio „na poklon“ lažno „cepter“ posuđe, a kada je nekoliko njih naselo na prevaru i pozvalo ga u stan, zauzvrat im je tražio zlato i novac. Prevarant je tvrdio da je Mađar i da nije uspeo da proda šerpe, pa ih poklanja jer ne može da ih nosi preko granice zbog carine.



Slavica Tomčić

