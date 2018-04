MINISTAR PREDLAŽE STROGE KAZNE ZA ANTIVAKCINAŠE: Podržaću zakon za ODUZIMANJE DECE od tih ljudi

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević ukazao je da će nevakcinisana deca pohađati nastavu jer je osnovno obrazovanje obavezno, ali da će njihovi roditelji biti materijalno kažnjavani u skladu sa zakonom, po kojem je i vakcinacija u Srbiji takođe obavezna.



On je, međutim, ocenio da odbijanjem vakcinacije roditelji svesno ugrožavaju život svoje i tuđe dece, zbog čega smatra da je Srbiji potreban oštriji zakon prema antivakcinašima.

- Znate, u Americi vam za takve stvari posle nekoliko opomena izuzmu dete iz porodice. Imamo 12 mrtvih od morbila, stvar je vrlo ozbiljna - upozorio je za Kurir ministar Šarčević, koji naglašava da prosvetna inspekcija odgovorno i ozbiljno radi svoj posao, a njegovo ministarstvo sve što je u njihovoj nadležnosti što se tiče vakcinacije.

- Pitanja o vakcinaciji su pre svega za ministra zdravlja Zlatibora Lončara, ali bih podržao oštrije sankcionisanje roditelja koji ugrožavaju svoju decu nevakcinisanjem, kao što je to slučaj u civilizovanom svetu. Mi smo uradili sve što je do nas. Kao što sam već rekao, u Americi vam za takve stvari izuzimaju dete iz porodice. Tu mora da se uključi ministar za rad i socijalnu zaštitu Zoran Đorđević, da se menja Zakon o porodici. Mada i sada u njemu postoji član o zanemarivanju dece... Ja bih taj zakon podržao. O čemu mi pričamo? Ovde neko svesno ugrožava život i svoje i druge dece - kaže ministar, koji je upitao ko će da odgovara za 12 mrtvih.

On je šokiran što su neki roditelji slušali „laike na televiziji, a ne lekare od kojih je svaki vakcinisao svoje dete“. Ipak, Šarčević naglašava da kažnjavanje nije jedino rešenje i da mora da se stvori poštovanje između škole i roditelja, koji rade kao tim u interesu deteta.

- Nakon Drugog svetskog rata Jugoslavija je imala smrt odojčadi ispod pet promila, bili smo jedna od visoko zdravstveno bezbednih zemalja, a sada smo posle toliko decenija nazadovali. Država treba da bude uporna, dosledna i jaka, a svi smo pomalo zakazali kada je reč o vakcinaciji. Porodice su mislile da to nije važno, država nije radila šta treba. Ova smrtnost sada nije mali incident. Najvažniji je interes deteta, kad god neko ima dilemu o nečemu, ja uvek kažem da gledamo dobrobit dece - rekao je Šarčević.



Nema novog roka

KRAJ ZA VEČITE STUDENTE



Povodom večitih studenata, koji su studije upisali pre 2006, a koji imaju rok do kraja septembra ove godine da ih završe, ministar je rekao da više neće biti produžavanja tog roka:

- Bilo bi neodgovorno da se to produžava, to su večiti studenti. Oni traže da svako studira dokle god mu odgovara, ali to je besmisleno, kao i priča o vakcinama - država mora u jednom trenutku da kaže sada je kraj.