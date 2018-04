MITROPOLIT AMFILOHIJE: Bogu hvala što nisam postao patrijarh, ovo je moja mera

Jedan od najuticajnijih episkopa u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, napunio je u januaru 80 godina.

Otkako je upisao bogoslovsku školu, do današnjih dana. Pričao je i o svim svojim vezama sa političarima - a to je, ispostaviće se, nezaobilazna tema kada se sagledava njegov život - još od kad mu je komunistički prvak Crne Gore Blažo Jovanović skinuo slamnati šešir kao mladiću, pa do poslednjih medijskih napada od srpskih ministara koji su reagovali na njegovu izjavu kako bi predsednik Vučić mogao da se odrekne Kosova.

"Zapanjen sam. Žao mi je zbog njih, iskreno rečeno. Pre svega, ja nisam ni Vučića ni njih ničime povredio. Izrazio sam brigu, da se brinem, recimo, zbog ove politike koja se vodi od Briselskog sporazuma koji su potpisali 2013. godine, da će se odreći Kosova i Metohije. To nije napad ni na koga", rekao je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije u intervjuu za novi broj Nedeljnika, na pitanje kako je doživeo medijske napade ministara iz vlasti pre nekoliko meseci.

"Ako je nešto moglo da se shvati kao napad, onda je to bilo kada smo držali opelo Vladi, gde je na čelu bio Ivica Dačić i Skupština Srbije. Dačić kaže: Ja sam sad vaskrsao. Daj Bože, on je rođen u Prizrenu, vidim da ipak ima zdravije osećanje. Daj Bože da ono i preovlada. Čak je skoro rekao da će tražiti da se poništi Briselski sporazum. Ja se molim Gospodu, da Bog urazumi i Vučića i da ponište taj sporazum", rekao je mitropolit Amfilohije.

Mitropolit Amfilohije govorio je prvi put o svom životu kao i odnosima sa političarima: o ulasku u SPC, sukobima s komunistima, raskolu, Justinu Popoviću koji ga je sprečio da život provede na Svetoj Gori, Miloševiću, Milu Đukanoviću, opelu za Đinđića, Artemiju, kalendaru, izboru za patrijarha, Kosovu...

Govorio je i o nedavno najavljenim promenama u Ustavu SPC, kao i o promeni izbora za patrijarha. Na pitanje da li je "apostolski žreb" odužio svoje, on kaže:

"To je bila reakcija na nasilje Komunističke partije i prinudu koju su imali za vreme izbora patrijarha Vikentija i patrijarha Germana. Drugo je što, ipak, oni nisu, što se kaže, igrali uz njihove diple. Ali je to bio povod da ne može vlast da utiče. Videćemo. A možda ne bi bilo loše ni da ostane, pošto vlast uvek hoće da se petlja (smeh).

Ova dva izbora žrebom su odlična. Drugi put sam i ja bio kandidat i Bogu sam blagodaran što me je prošao taj žreb", rekao je on.

Na pitanje zašto ne bi želeo da bude patrijar, rekao je:

"Zato što je ovo moja mera. S druge strane, iskreno rečeno, zbog crkve u Crnoj Gori. Osećam da je to moje zvanje i prozvanje, od 1953. godine sam tu..."

