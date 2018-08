OSVANULO SVEŽE I TMURNO JUTRO: Danas promenljivo oblačno, u ovim delovima Srbije popodne STIŽU PLJUSKOVI!

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo, dok se u nekim mestima popodne i uveče očekuju pljuskovi i grmljavina.

Jutarnja temperatura od 17 do 22 C, dok će najviša dnevna biti od 28 do 32 C, sa slabim vetrom promenjivog pravca, saopštio je RHMZ.

U Beogradu vreme će biti promenljivo oblačno, toplo i sparno, a posle podne i uveče moguća je kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina.

Vetar slab, promenljivog pravca, sa jutarnjom temperaturom oko 22 C i najvišom dnevnom oko 30 C.

Sparno i nestabilno vreme lokalnom pojavom pljuskova i grmljavina zadržaće se i u petak, dok će od subote biti pretežno sunčano i malo toplije, uz retku pojavu pljuskova i grmljavina u planinskim predelima.

Temperatura u narednih sedam dana u većini mesta oko 32 C.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Marina Lopičić)

Kurir

Autor: Kurir