NEĆU DA BUDE NJANJAVI RAK, HOĆU LAVICU! Opasan trend se širi među srpskim trudnicama, LEKARI UPOZORAVAJU: To je neozbiljno!

"Trebalo je da se porodim krajem juna, ali, onda bi mi sin bio Rak, a to nisam smela da dozvolim, pa sam zakazala carski rez i rodila ga u znaku Blizanaca."

Neverovatno, ali istinito! Sve više žena u Srbiji tempira i zakazuje datum porođaja carskim rezom samo zbog horoskopskog znaka svog deteta. Iako je carski rez ozbiljna hirurška intervencija, trudnice su spremne na sve samo kako bi njihova beba bila u željenom znaku.

Mnoge javne ličnosti porodile su se carskim rezom upravo zbog horoskopa. Neke od njih su u konsultaciji sa svojim astrolozima tempirale datum, pa čak i satnicu rođenja svog čeda radi horoskopskog znaka, podznaka i natalne karte.

Na to se odlučila Jelena Karleuša, koja je tempirala da joj se druga ćerka rodi istog dana kao i prva, spekuliše se da je pevačica Emina Jahović takođe izabrala datum rođenja dece, a na isto su se odlučile i pevačice Ana Kokić i Ana Nikolić.

Astrolog Vladimir Vlajić kaže za Kurir da mu se trudnice obraćaju veoma često za konsultacije kad je reč o ovoj temi.



- Sve češće ljudi to koriste, dam im nekoliko opcija koje mislim da su najbolje za taj momenat, u tih sedam do deset dana kad bi otprilike trebalo da bude obavljen carski rez. Uglavnom su žene te koje nameštaju, one odaberu šta im se najviše dopada, koji je to datum i odmah telefonom zakazuju porođaj za određeni dan - priča Vlajić.



Prema njegovim rečima, dosta ljudi sa estrade koristi ovu metodu, ali ne samo oni.



- Ima dosta primera, dolazili su kod mene žaleći se. "Neću da bude njanjavi Rak, hoću da bude Lavica", pa preguraju taj neki termin - navodi Vlajić.

Načelnica porodilišta u GAK "Narodni front" prof. dr Snežana Rakić smatra da je zakazivanje carskog reza samo zbog željenog horoskopskog znaka neozbiljno.



- To je moguće, ali taj svet se uglavnom porađa privatno. Lično nisam imala takvih slučajeva, čak i ako kolege dobiju takve zahteve, oni budu odbijeni, jer doktori to ne prihvataju. U našoj državnoj ustanovi se sve radi po protokolu. Da bi se uradio carski rez, mora da postoji stroga indikacija, to je ozbiljna operacija, a odluku o tome ne može doneti ginekolog pojedinačno. Ljudi mogu imati razne ideje, ali doktori su tu da na svaki način to opovrgnu i ne pristanu na kompromis - kaže Rakićeva za Kurir.

Ratko Božović, sociolog, ističe da je stvar s "nameštanjem" datuma rođenja radi horoskopa, što je pokrenula estrada, otišla predaleko.



- Smatram da je to pogrešno. Sve to je otišlo predaleko sa uverenjem da se zna apsolutno, a ne zna se, i to je velika konfuzija - navodi Božović.



Brojke



50 carskih rezova dnevno se uradi u Srbiji

17.000 na godišnjem nivou

3.000 evra košta carski rez u privatnom porodilištu



Dr Zoran Savić

Nema medicinskog opravdanja za to! Ginekolog-akušer dr Zoran Savić rekao je za Kurir da u ustanovi u kojoj radi nije bilo takvih slučajeva, ali da ne može da kaže da toga nema:

- Za to ne postoji medicinsko opravdanje, carski rez može da se radi u strogo indikovanim medicinskim slučajima. Ukoliko postoje indikacije u interesu majke ili ploda, onda može da se radi carski rez, ali ne na zahtev trudnice. To je ozbiljna hirurška intervencija, pri kojoj postoji rizik i za život trudnice. Ništa nije bolje od prirodnog porođaja, ne bi trebalo raditi medicinske radnje koje nisu neophodne. Veliki sam protivnik toga, posebno ukoliko ne postoje stroge medicinske indikacije.

Činjenice

Odluku prepustiti isključivo lekaru



- carski rez je ozbiljna hirurška intervencija i odluku o njemu treba prepustiti lekaru

- boravak u bolnici traje pet do sedam dana

- šav se uklanja nakon sedam dana od operacije

- potrebno je izbegavati dizanje teških predmeta i obavljanje napornih poslova

- tek nakon šest nedelja se možete vratiti svakodnevnim aktivnostima

- veća je mogućnost da se jave respiratorni problemi čak i kad je zahvat planiran

- rizik se povećava ukoliko se zahvat radi pre 39. nedelje trudnoće

- carski rez može da onemogući dojenje

