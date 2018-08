DEDA ĐOKA IZ NOVOG SADA OD POŠTARA SAZNAO DA JE UMRO: Ne znam kako preživljavam ovo što sam mrtav!

Đorđe Milošević (79) iz Novog Sada proglašen je mrtvim 19. januara ove godine, a da je "mrtav", saznao je sasvim slučajno pre nepunih mesec dana, kada nije uspeo da registruje automobil, a poštaru je zabranjeno da mu isplaćuje penziju.



- Nisam znao da sam "umro" na Bogojavljenje, 19. januara, na Klinici za neurologiju KCV, sve do 26. jula. Baš mi je teško da pričam o tome, pod velikim sam stresom, a još imam trostruki bajpas, dijabetičar sam... - započinje Đorđe svoju nesvakidašnju ispovest za naš list.



Naime, 26. jula Đorđe je angažovao agenciju za registraciju da u njegovo ime izvrši registraciju auta koji je kupio.



- Kasnije tog dana zove me agent i kaže: "Đoko, dođite odmah, ne mogu da registrujem auto, kažu da ste vi pokojnik!" Zanemeo sam. Seo na stolicu i prvo pomislio: "Možda ga nisam dobro razumeo". Neshvatljivo mi je bilo da mi neko kaže da sam pokojnik. Odmah smo to prijavili policiji. Sutradan sam razgovarao sa službenicom matične službe i rekao joj da je u pitanju greška, da sam ja živ, da nisam umro. Tada saznajem da sam greškom upisan u knjigu umrlih na osnovu potvrde o smrti Kliničkog centra Vojvodine, Klinike za neurologiju u Novom Sadu, izdate 19. januara, sa svim mojim podacima, odnosno sa mojim ličnim imenom, JMBG, datumom rođenja i sa mojom adresom, koju je potpisao lekar prof. dr Milana Cvijanovića. Šok, neverica, ne znam kako sam to preživeo - priča vidno uznemiren Milošević dok nam pokazuje zvanično zavedenu potvrdu o smrti.



- Juče sam podigao i izvod iz matične knjige umrlih. Kompletno moji podaci - i da sam rođen u Irigu i da sam udovac, ime i oca i majke... Ma strašno, ne znam kako preživljavam ovo. Ali, ljudi, da mene neko proglasi mrtvim još u januaru i da ja saznam sasvim slučajno u julu, to je neshvatljivo. Ja ne mogu ni kod lekara, ne mogu lekove da podignem, ne mogu penziju da podignem, gde god odem kažu: "Pa vi ste pokojnik!" Pre mesec dana mi je poštar rekao da su ga napali kako je smeo da mi isplati penziju kada sam ja mrtav, a čovek im kaže: "Kako mrtav, ja godinama znam čika Đoku i vi mene sada pravite ludim". Ovo je horor koji ne znam kako ću preživeti - jada se Đorđe, koji se i dalje zvanično vodi kao mrtav čovek, bez prava na penziju i lekove.



Kako dalje kaže, razmišljao je o svemu ovih dana.



- I, zamislite, tog dana je umro neko. A ko je umro? Ne može biti još jedan čovek sa mojim JMBG i svim mojim podacima. Jako sam razočaran i besan zbog svega toga, noću ne mogu da spavam, plašim se - kaže Milošević.



KOBNA GREŠKA

Tužiću ih sve!

Kako kaže naš sagovornik, u dogovoru sa svojim advokatom odlučio je da tuži sve koji su krivi za ovakav propust:

- Ovo je strašno. Pa kako taj leči onda ljude ako ne zna ko mu je umro. Da li se neko od njih pita šta ja sve preživljavam otkad sam to saznao. Ljudi koji me znaju krste se, svi su u čudu da može, kako oni kažu, "takva greška da se napravi". Koja greška, ovo je bezobrazluk - kaže Milošević.

(Kurir/Slađana Stojanović)



Kurir

Autor: Kurir