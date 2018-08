VOZAČI, OVO GARANT RADITE SVAKODNEVNO, A DA NISTE NI SVESNI KOLIKI PREKRŠAJ PRAVITE: Kazna će vam olakšati džep za čak 5.000, ovo je pravilo LEVE TRAKE

Mnogi vozači, neki iz neznanja, drugi zbog bahatog ponašanja, voze krajnjom levom trakom na auto-putu koja služi samo za preticanje. Svađe, psovke, ablendovanje, ulaženje u "rep" automobila postali su svakodnevnica jer one koji poštuju ovo pravilo nerviraju oni koji to ne rade. Zbog toga svi koji se ne pridržavaju ovog saobraćajnog propisa moraju da znaju da je kazna za takvu vožnju 5.000 dinara.

foto: Tanjug

Mnogi vozači misle da ne moraju da izađu iz krajnje leve trake ako voze maksimalnom dozvoljenom brzinom.

"To je pogrešan stav. Nemate vi pravo da usporavate druge učesnike u saobraćaju pa čak i ako oni krše propise. Ima ko je zadužen da njih sankcioniše. Krajnja leva traka je preticajna traka i služi samo za to. Kad se preticanje završi, vozač je dužan da se vrati u desnu traku. Ukoliko to ne uradi onda pravi prekršaj", započeo je razgovor Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja.

foto: Dragana Udovičić

Vozači koji poštuju pravilo da traka služi samo za preticanje koriste razne načine da opomenu one koji njom voze. Međutim samo je jedan ispravan. Svi drugi su ili zabranjeni ili opasni.

foto: Fonet/MUP

"Znak koji treba da se pokaže vozaču ispred, a koji se nalazi u preticajnoj traci, jeste levi migavac. To je kulturan način da se zamoli vozač da se skloni da bi drugi pretekao. Nikako ne treba da se ablenduje jer je to zabranjeno. Ono služi da se drugi učesnici u saobraćaju upozore na opasnost. Ablendovanje je nevaspitano i to nije način da se opomene vozač koji je u levoj traci", napomenuo je Okanović.

OPASAN NAČIN OPOMINJANJA VOZAČA

Oni koji žele da se vozač ispred njih skloni u desnu traku vrlo često ne drže odstojanje. Neretko se dešava da između njihovog vozila i onog ispred razmak bude samo pet metara. To je krajnje opasno i može da dovede i do kobnih posledica.

foto: Marina Lopičić/Ilustracija

"Odstojanje mora da bude upola od brzine kojom se vozač kreće. Ukoliko je brzina na primer 130 kilometra na čas, onda odstojanje treba da bude 65 metara", ističe sagovornik.

Ukoliko je nekome teško da oceni koliko je metara udaljen od drugog vozila treba da se orijentiše na osnovu nekog objekta ili saobraćajnog znaka.

foto: AP/Ilustracija

"Ako vozač ide brzinom od 130 kilometra na čas treba da prođe najmanje dve sekunde od kad je vozilo ispred njega prošlo pored znaka", završio je razgovor

SAMO U JEDNOM SLUČAJU PRETICAJNA TRAKA MOŽE DA SE KORISTI ZA VOŽNJU

Po Zakonu o bezbednosti saobraćaja vozač je dužan da se kreće desnom trakom osim u slučaju preticanja i osim ako nije zauzeta vozilima koji se kreću u koloni.

(Kurir.rs/Telegraf/Foto: Dragana Udovičić)

.

Kurir

Autor: Kurir