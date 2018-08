DONALDE, NE BRINI! MELANIJA JE SA MNOM: Muškarci u Srbiji nisu odoleli a da ne prokomentarišu vest da Tramp umesto žene vodi dublerku! LAVINA DUHOVITIH KOMENTARA!

BEOGRAD - Tvit da američki predsednik Donald Tramp na službena putovanja vodi dublerku umesto prve dame i supruge Melanije dočekana je u Srbiji lavinom duhovitih komentara!

foto: Printscreen

Naši muškarci nisu odoleli a da ne prokomentarišu zašto Tramp to radi. Od onog da bi svaki muškarac trebalo da ima ženinu dublerku, kao i da je Donald pametan što to radi pa ne mora da sluša kako mu Mela usput zvoca, do onog "Doni, ne brini! Melanija je sa mnom!"

Evo kako to komentarišu naši muškarci...

foto: Printscreen

foto: EPA

... pa Donaldu ne ostaju nimalo dužni...

foto: Printscreen

Podsetimo, na Tviteru se pojavila zanimljiva teorija zavere: predsednik SAD, Donald Tramp, pored sebe vodi dvojnicu Melanije Tramp!

Naime, na snimku koji kruži mnogi vide ogromnu razliku između dame za koju se tvrdi da je prva dama, i prave Melanije.

- Nema šanse da je ovo Melanija - najčešći je komentar.

A šta vi kažete? Verujete li svojim očima?

(Kurir.rs/Foto: Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir