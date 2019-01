LUDO VREME SKROZ, SUTRA OD MINUS 8 DO PLUS 9: Sreda toplija, a četvrtak sunčan sa 12 stepeni!

BEOGRAD - U Srbiji će sutra tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano vreme, jedino je na severu i istoku rano ujutru ponegde moguć kratkotrajni sneg, a pre podne kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, zapadni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od minus osam na jugoistoku do jedan stepen na severu, a najviša dnevna od tri do devet stepeni, što će dovesti do daljeg otapanja snega u centralnim i južnim delovima zemlje.

U Beogradu će u utorak ujutru biti umereno oblačno i suvo vreme, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od minus jedan do jedan stepen, a najviša dnevna oko osam stepeni.

foto: RHMZ Printscreen

U Srbiji će u četvrtak biti pretežno sunčano i toplije vreme, uz dalje otapanje snega u južnim predelima.

U petak se očekuje naoblačenje, ujutru i pre podne na severu, zapadu i jugozapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima, mestimično s kišom, a na planinama sa snegom.

Za dane vikenda i početkom naredne sedmice biće oblačno i malo hladnije vreme, ponegde s mešovitim padavinama - kišom i snegom.

Biometeorološka prognoza za sredu, 16. januar: Meteorološke prilike mogle bi biti nepovoljne za kardiovaskularne bolesnike, a na severu i istoku zemlje izvesne tegobe mogu imati i astmatičari. Moguće meteoropatske reakcije su poremećaj sna, promenljivo raspoloženje i glavobolja.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Beta/Miloš Miškov)

Kurir

Autor: Kurir