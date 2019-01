LAŽOV, ULIZICA, UPI*ANKO KOJI SMRDI, PLAKAO KAO PI*KICA: Biljana Srbljanović brutalno odgovorila na Sergejeve prozivke! RAT NA DRUŠTVENIM MREŽAMA SE ZAHUKTAVA

Sergej Trifunović prozvao i pokušao da ponizi na svom Tviter nalogu dramsku spisateljicu Biljanu Srbljanović!

On je sinoć napisao:

"Sećam se Biljane Srbljanović koja kao student I godine dranaturgije i član “Belih Orlova”, u kožnom mantilu martinkom udara vrata menze na FDU i sa vrata u maniru politkoma vikne:”Vi ovde jedete i pijete dok naša braća u Slavoniji i Baranji ginu!” Biki, koliko još lica imaš?".

Biki, koliko još lica imaš? — Serge Truffaut (@WhistlerDick) January 19, 2019

Ubrzo nakon toga, dramska spisateljica objavila je svoj odgovor Sergeju Trifunoviću ne birajući reči! Njen odgovor prenosimo u celosti:

foto: Zorana Jevtić

"Neoprani lažljivi Sergej. E to vam je vođa. Uvek je bio podmukli lažov, uvek na isti ovaj način na koji me sada uvlači u svoj tabloidni smrdljivi život sa kojim nemam ništa i ne želim da imam ništa. Uvek mi se ulizivao, bio zlatna medalja u uvlačenju u d*pe, uvek obigravao okolo i sa onim glupim osmehom i groznim zadahom da ne znaš gde da pobegneš. Uvek je lagao, uvek i smrdeo, uvek se grebao za novac, obrok, piće (ali ono, vidi te, sedne, poruči i ode kad treba da plati), uvek je pričao najgnusnije laži, nikad se nije prao, uvek je varao kolege, uništavao predstave, ostavljao pune pozorišne sale da ga čekaju i ne dočekaju, dok laže da ima srčani udar ili se jednostavno čak ni ne odjavi na telefon kolegama što ne znaju šta će sa sobom na sceni od sramote pred publikom.



Sergej je takođe poznat i po tome što je Legiji plakao kao mala pi*kica, na Cecinom rođendanu u Stupici, što su mu neki iz Obilića lupili šamar jer se bacakao kao urbano po njima, pa je onda Legija pripucao, da zaštiti uplakanog druga, bio uhapšen, ražalovan i penzionisan. Tom prilikom se zakleo da će upravo zbog toga Đinđiću doći glave, i tako i bi samo nekoliko meseci kasnije, dok je ovaj smrdljivac prošao neoštećen, osim što je godinama s*ao najgore bljuvotine po mrtvom Đinđicu, hvalio se prijateljstvom sa Ulemekom, dok je ovaj robijao za najgore zločine i lelekao javno za njim ("cemo moj, šta uradi, ceeeemo" bukvalno tako, što će vam dosta svedoka potvrditi) zbog čega su ga ljudi uvek smatrali apsolutnim degenerikom koji može još samo da prođe kod didžejuša iz Bataje, tamo gde ima masovna grobnica "Šiptara" je li, što Sergej kaže da je Legija ubijao da oslobodi Srbe.

Sergej je takođe i ozbiljan degenerik i za posao, zato ga više ni ne vidite u pozorištu, jer je budala koja ponižava kolege, maltretira ih dok rade i beži sa proba i predstava, dok laže da leži kući bolestan. Tako da, kad vam kaže da će doći na protest, pa ne dođe, jer je bolestan, laže vas, go*no, to mu je uvek bio manir i to su sve sitne stvari sitnoga čoveka. Što se mene lično tiče, već sam mu se jednom obratila vajberom da ne laže o meni po internetu, tad je spustio nosić i krenuo u priču "ko? ja muzičar?"

foto: Dragana Udovičić



Sad, pošto se ceo dan prećutno napu*ava sa rođenim bratom, kineskim Sergejem, oko toga ko je glavniji u protestima, proširio je priču i na uobičajene mete, pa me uvaljuje u svoja go*na. Meni je to navika od takvih ljudi i nije problem. Problem je što se desetine i desetine hiljada ljudi dižu misleći da im dva brata glumca stvarno mogu ponuditi nešto. Jedan je netalentovaniji ali je pošteniji, drugi ima mesijanski kompleks i ne može da podnese da mu je brat popularniji od njega, a vi se ceo dan raspravljate je l mogu stranke ili ne mogu stranke, je l treba jaja il ne treba jaja, umesto da jednom ovde budu protesti ljudi koji će da oteraju SVA go*na i da im više niko ne uvaljuje "lidere", nedovršene ljude koje Udba nije mogla da nacrta da je htela takve.



Smrdljivi, lažljivi Sergej, Legijin upi*ani ortak, kome je to go*no vođa za bilo šta, tako mu i treba. Taj DJVučićevič opozicije će me sad danima peglati po onoj kanalizaciji od Tvitera, i to će se onda prelivati na uobičajene tabloide koji me decenijama targetiraju, a njega veličaju kako je baš lepo i s puno pijeteta igrao heroja Arkana i kako mame mi nije znao da je na majici divjak, ja sam vaš braćo, nisam znao, prevarili su me, sve dok se ne nađe neko da mu konačno polomi pi*ku. Evo, na primer ja".

