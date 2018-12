ŠOK INTERVJU ŽELJKA MITROVIĆA: Sergej i ja smo bili prijatelji, MOLIO ME I PLAKAO da mu pomognem, zato sam ga odveo kod Vučića! Otkriva i ČEGA SE PLAŠIO dok je dirigovao ispred Pinka, ali i u čemu se razlikuju od Kusturice

Vlasnik Pinka Željko Mitrović prvi put je ispričao o prijateljstvu sa Sergejom Trifunovićem, zašto je upoznao njega i Aleksandra Vučića, ali i koja je razlika između njega i Emira Kusturice...

O KRITIKAMA DA JE PINK PROVUČIĆEVSKA TELEVIZIJA

Mi 25 godina čeznemo i stalno smo kritikovali premijere i predsednike što nam ne daju izveštaje, što se ne pojavljuju na televiziji, što ne znamo gde su, što ne znamo kako se troše naše pare. Znači 25 godina kukamo i kritikujemo taj stil.

Onda se pojavio predsednik koji svakog dana daje izveštaj naciji, ponekad i više puta dnevno. Daje izveštaje gde je bio, šta je radio, koga je obišao... I sad nam i to ne valja? To je licemerje. Sad nam ni to ne valja.

Dragan Đilas nema politički problem sa nama. Đilas je ovu televiziju opljačkao.

Ona nas je trideset miliona koštao za 10 godina skrivenim rabatima i fakturama. Mi nosimo deo odgovornosti jer smo prihvatali takav sistem. I to je u zakonskom smislu relativno ispravno ali kad neko ima političku snagu i sve koruptivne mehanizme i kad razgovara sa televizijama o cenama... To je po sistemu uzmi ili ostavi.

Mi danas govorimo danas o medijima kao da su oni presudni faktor. I onda opozicija i pojedini ističu medije da su oni uzrok što je vlast jaka. Pa da je tako Toma Nikolić ne bi pobedio 2012. Mi smo svi bili za Borisa Tadića. Sve televizije su bile za Tadića. Vučić i Nikolić su pobedili potpuno fer te godine iako smo im svi odmagali. I to je bila jedna brilijantna pobeda. Pobedili su tada politikom a ne medijima.

Legitimna je stvar podržavati sosptvenu vladu i svog predsednika. A šta to Vučić ne radi dobro? Nisam čuo ni iz opozicije da neko artikuliše šta nije dobro u Vučićevoj politici.

O DIRIGOVANJU ISPRED PINKA

Boška Obradovića nema na Pinku ne zbog njegove politike nego što nam je prebio novinarku. On hoće da nas hapsi i veša a mi da mu postavimo crveni tepih kad dođe ispred Pinka?!

Ja sam lično držao Gocu Uzelac u naručju dok nije došla Hitna pomoć. Ona se tresla kao da je imala epi napad. Mi smo se predstavili.

A zašto sam izašao da dirigujem i pravim budalu od sebe?

Ne zato što sam se plašio za nas, za Pink nego sam se plašio da upotrebim naše bezbednosne strukture. Ne mislim na državne nego na naše koje razvijamo ovde na Pinku 20 godina. Te ljude nisam birao na baletskoj predstavi...

Ti ljudi su spremni i veoma obučeni. I nedao bog da su izleteli. Imao sam strah da se mimo moje kontrole ne dogodi tako neki incident.

O PRIJATELJSTVU SA SERGEJOM TRIFUNOVIĆEM

Kada neko prstom pokazuje i skandira - Kontravizija, Kontravizija - to ne znači ništa drugo nego upućenje na linč. Na svu sreću incident je bio mali.

Inače, Sergej je bio moj prijatelj, dolazio je kod mene kući na te partije koje sam pravio. Ja sam jedan od odgovornih koji je Segeja upoznaop sa Vučićem.

To je bilo za vreme bombnardovanja 1999. Bio sam prilično tada organizovan oko odbrane beogradskih mostova, pravio koncerte sa onim targetima. Sergej me je tih dana stalno zvao. Imao je samo jedan zahtev- Da nađem način da izađe iz zemlje da zbriše odavde. Plašio se mobilizacije i samo je tražio način da ode.

foto: Zorana Jevtić

Pozvao sam Vučića tada i zamolio ga za Sergeja da ga pusti da ide, jer prosto ne mogu da slušam plakanje svaki dan. Vučić nas je tu otresao, nije hteo ni da čuje za to. Onda sam ja bio uporan u tome jer me je ovaj pritiskao svaki dan.

Na kraju je Vučić pristao da se vidimo, otišli smo kod njega i posle silnog plakanja Vučić mu je dao dozvolu i Sergej je otišao iz zemlje.

Antagonizam se razvio mislim još tada.

Ali moram da kažem da Sergej nije tada bio nenormalan, bio je normalan momak. Družili smo se, i mogu da kažem da smo bili prijatelji.



O KUSTURICI

Često se Zadruga komentariše kroz prizmu onoga što se našlo na nekom portalu i što je viđeno u novinama ali nije bilo na Pinku.

A šta se to dešava u Zadruzi što se ne dešava u svakom američkom filmu koji se emituje na svim televizijama u tom terminu. A šta je to što se u Zadruzi desilo ili se dešava a što nije deo ekranizacije balkanske i srpske stvarnosti i autentičnoti.

Pa kad recimo Emir Kusturica snimi Doli Bel i ekranizuje balkansku autentičnost i stvarnost on za to dobije Zlatnu palmu. Kada mi to uradimo, mi dobijemo samo kritike.

O PROFILISANJU TELEVIZIJA, BOŠKU OBRADOVIĆU I MAJMUNČETU

Sa Boškom Obradovićem smo imali sukob oko ulaska majmunčeta u Zadrugu. Tako je krenulo. I demonstracije smo imali zbog ulaska majmunčeta. Ali nije bio problem u majmunčetu već što imamo visok rejting. A visok rejting nervira mnoge. Ovo je stvar kojima se ne sviđa uslovno profil našeg informativnog programa.

foto: Nebojša Mandić

Danas je politička profilizacija legitimna. Tako je svuda u svetu. CNN je npr na jednoj strani a FOX na drugoj. Niko ne govori o profilizaciji N1 iako ja mislim da je dobro da imamo i takve televizije. Svi govore o profilizaciji Pinka.

O POREZU

Vučića znam 25 godina i ovakvog predsednika nećemo imati u narednih 200 godina. Ovo govorim jer su ga naši novinari, koji nisu svi za njega, zavoleli onog trenutka kada je bio najgori prema nama. To je bilo 2013. godine. Mi smo imali neko poresko dugovanje. Mi smo inače veliki poreski obveznici. Mi svake godine uplatimo 10 do 15 miliona evra u budžet.

Tada je Vučić meni kao prijatelju rekao - Vidi prijatelju, imaš ovu poresku obavezu i imaš 30 dana da je izmiriš. U suprotnom ili ćete bankrotirati ili otići u stečaj.

Kurir.rs/Pink/Priredio: P.L./Foto: Zorana Jevtić, Foto: Youtube, Foto: RTRS, Foto: Nebojša Mandić

Kurir

Autor: Kurir