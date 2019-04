ŠOKANTNO SVEDOČENJE! MIĆKO LJUBIČIĆ: Mira Marković je bila neformalni ŠEF DRŽAVE! A onda progovorio o tome gde je upoznao Marka Miloševića, kakve kasete je Slobin sin sa Kopaonika doneo kući, o JUL-u, REKETIRANJU...

Indeksovci, koji su sa radija prešli na scenu i postali Indeksovo pozorište, najveću slavu stekli su tokom devedesetih kada su im glavne "mete" njihovih imitacija i predstava bili tadašnji najaktuelniji i najmoćniji političari - Slobodan Milošević, Mira Marković, Vojislav Šešelj, Franjo Tuđman, Ante Marković, Dobrica Ćosić...

Ipak, možda je najopasnije u to vreme bilo baviti se likom i delom bračnog para Milošević- Marković.

Sloba je bio tu od prvog komada dok se Mira Marković na sceni pojavljuje sa predstavom "Brat i mir." Igra je Slobodan Bićanin Bićko - sa sve cvetom u kosi brkovima.

"Kad smo odlučili da od Miloševića i žene mu napravimo pozorište u kući onda smo rešavali pitanje koje glasi - Šta igra Bićko? Bićko mi je prvi pao na pamet jer smo se on i ja posvađali nešto pre npr mesec dana pa mi je ostala emocija u glavi da bi trebalo da ga stavim u neku poluprijatnu situaciju. Naravno sve je to bilo zezanje... Ali onda smo shvatili da takav Bićko, koji je sa svim tim brkovima, igra tu ženu... Jer ona je više gazda nego njen suprug, mislim u ideološkom smislu", ispričao je svojevremeno u intervjuu za Kurir Vojislav Žanetić, jedan od scenarista Indeksovog pozorišta.

Ti brkovi su bili ključ, ispričao je glumac i scenarista Dragoljub Ljubičić Mićko, rekavši da ništa nije bilo lakše nego naložiti Bićku da obrije brkove.

"Ali ne... To kada je on obukao odeću i stavio periku... Jer mi smo prvo i razmišljali ko će da igra Miru Marković. I odabrati najbrkatijeg među nama je jedna poruka... To je ta poruka da je Mira Marković bila najbrkatija u državi. I mi smo pokazali da on može da bude šef u državi ali on se posle toga se vrati kući a u toj kući je ona šef... Ergo - ona je šef u državi, samo neformalni. I to se znalo", ispričao je Mićko svojevremeno u razgovoru za Kurir.

Kako je rekao od tog trenutka pa do 2000. JUL će imati sve veću ulogu i sve veći upliv, finansije, ekonomiju...

"JUL je u to vreme bila sila koja je reketrirala u to vreme. Mnogi su bili reketirani u to vreme da tamo daju neke pare da ne bi imali problema..."

Ono što mnogi ne znaju je da su Indeksovci upravo tu predstavu gde je Mira Marković predstavljena sa brkovima igrali na Kopaoniku dok je u publici sedeo niko drugi do - Marko Milošević.

"Upoznali smo Marka Miloševića dok je bio samo dečkić... To je pre onog vremena kad je blajhan jurio ljude testerom. Marka smo upoznali kao jednog pubertetliju koji je došao i rekao - Jao što ja volim ovo što vi radite. Na Kopaoniku je gledao našu predstavu. Naš organizator Mića Pantelić mu je dao prethodne tri snimljene predstave i rekao mu - Evo nosi ovo kući i pusti mami i tai ovo."

Naravno čudno je bilo predpostaviti da mama i tata to nisu već odlegali, naglasio je Mićko.

"Ali ovo je bio dodatni prst u oko. Posle nam je Marko, kada je opet došao na Kopaonik, rekao - Tata je gledao, ali mama nije. Njoj se tu nešto nije dopalo..."

Kurir.rs/P.L./Foto: Printscreen, Foto: Profimedia, Foto: Beta

Kurir