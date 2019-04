PRAVI JOSIP BROZ JE POGINUO NA USKRS 1915! Neverovatno svedočenje Miroslava Todorovića: O zameni koja se odigrala na ruskom frontu, zašto nikad nije posetio Jasenovac, KO MU JE ZAISTA BIO OTAC...

Imali smo drugog čoveka koji je vodio Jugoslaviju. Dugo sam se bavio pojavom i radom Josipa Broza Tita. Obišao sam sve važne svetske arhive, mesta kojima se kretao, počinje priču o doživotnom predsedniku SFRJ, Miroslav Todorović, advokat i autor knjige "Hoštapler".



"Kao autor ove knjige bio sam pod sudskim postupkom. Tužio me je Titov unuk Joška Broz. Sudski proces je trajao 2 godine. Na kraju sam oslobođen", kaže Todorović.

Prema njegovim rečima francuski izvori kažu da je Titova majka Marija radila u Beču i Pešti.

"Njen muž je bio lenj čovek, alkoholičar... Nije mogao da izdržava porodicu. Ona je radila u Beču kod izvesnog Majera, on je Jevrejin koji je iz Poljske preko Ukrajine došao do Beča i tu razvio poslove. Našao sam dokumenta koja govore da je Marija rodila muško dete 7. maja 1892. godine kome je dala ime Josip."

Kada ga je majka rodila, nije ga vratila u Kumrovec, priča Todorović, nego ga je odnela kod svog oca Martina Javošeka.

"Jedan deo detinjstva je proveo pored svog dede. Kada je stasao majka ga odovodi kod njegovog oca Majera, koji je završio u Jasenovcu. Zbog toga Tito nikad nije hteo da ode u Jasenovac."

Todorović kaže kako se zamena pravog i lažnog Tita odigrala na ruskom frontu.

"Pravi Josip Broz je bio pripadnik Lander divizije koja se zvala Vražja divizija. On je ratovao na ovim prostorima i posle je prebačen na ruski front. Isto se dogodilo i sa Josipom Abrozom, tim budućim Titom. On je ovde ratovao. On je čovek Komiterne. Na ruskom frontu na Uskrs 1915. godine dolazi do okršaja Čerkeza i Lander divizije. U tom sukobu gine pravi Josip Broz, a ovaj drugi zauzima njegovo mesto."

