FAJT DIREKTORA RHMZ I PREDSEDNIKA OPŠTINE TOPOLA! JOVANOVIĆ: Voće nam je uništeno jer rakete nisu ispaljene! NIKOLIĆ: Nemate adekvatno znanje!

Nikolić je kao nekorektnu i politizovanu ocenio je izjavu predsednika opštine Topola Dragana Jovanovića da su voćke u tom kraju uništene jer, kako je rekao, sistem protivgradne zaštite ne funkciniše na pravi način i rakete se ne ispaljuju na vreme.

''To je nekorektna i netačna izjava. Strelci su bili u stanicama sat vremena ranije i bili su spremni da dejstvuju'', rekao je Nikolić u Jutarnjem programu TV Prva.

Na pitanje zašto su onda uništene voćke u Topoli, rekao je da pojedini predstavnici lokalnih samouprava nemaju adekvatno znanje o sistemu i da komentarišu visoko stručnu medotologiju politizujući događaje iz oblasti koju ne razumeju.

foto: Kurir/Aleksandra Milivojević

''Radarski centar 'Bukulja' ispalio je 45 raketa, a nad opštinom Topola je ispaljeno 12 raketa. Cilj protivgradne zaštite je da se stvore sitna zrna grada i ona jesu bila sitna, ali je vreme bilo hladno, tako da zrna grada nisu stigla da se dovoljno istope padajući na zemlju'', pojasnio je Nikolić i dodao su efekti odbrane u skladu s dometima struke i nauke u svetu.

Na konstataciju voditelja da samo Srbija i Hrvatska u Evropi koriste rakete kao zastareli sistem borbe sa oblacima, te da je u svetu osiguranje najbolja odbrana od grada, kao i da se koriste mreže za natkrivanje useva i reagensi koji se ispuštaju iz vazduha, Nikolić je naveo da je raketni sistem efikasniji od najsavremenijih tehnologija koje se, recimo, koriste u SAD.

''U SAD se takvim tehnologijama ostvaruje efikasnost od 35 do 50 odsto, a raketnim sistemom čak do 70 odsto. Prednost raketnog sistema je što se direktno gađa cilj, dok se iz aviona, recimo, izbacuje određena vrsta reagensa na okolinu'', pojasnio je direktor RHMZ-a.

Kako je rekao, država pomaže poljoprivrednicima u borbi protiv grada na tri načina: subvencioniše osiguranje, koje u opštinama kao što je Topola dostiže do 70 odsto, kao i da subvencioniše protivgradne mreže i finansira sistem zaštite.

foto: Kurir/Aleksandra Milivojević

Na pitanje zašto strelci nisu bolje plaćeni, budući da su im primanja oko 4.000 dinara a da obavljaju važan posao, Nikolić je kazao da je sistem uspostavljen tako što su strelci u početku štitili svoje njive i da su radili besplatno, a da je država kasnije počela da ih plaća u skladu s mogućnostima.

Naveo je da na šestomesečnom nivou strelci koštaju državu oko milion evra, kao i da ima osmatrača koji danonoćno rade cele godine rizičnije poslove koji se odnose na druge vremenske nepogode, a koji su, kaže, manje plaćeni od strelaca.

Istakao je i da su lokalne samouprave subjekti sistema i da imaju mogućnost i pravo da učestvuju u sufinanisranju strelaca na svojoj teritoriji i da kupuju dodatne količine raketa.

''One to uglavnom i rade, ali to ne radi opština Topola. Koliko se sećam, prošle godine su kupili simboličnih 15 raketa koje se ispale u jednom dejstvu. Ove godine nijednu raketu nisu nabavili'', rekao je Nikolić.

Predsednik opštine Topola Dragan Jovanović izjavio je juče da je u utorak Topolu i okolinu zadesio jak grad, usled čega su skoro potpuno uništeni rani zasadi trešnje i višnje.

Područje Topole prošle je godine u više navrata zahvatilo jako nevreme, a grad je naneo velike štete poljoprivredi.

(Kurir.rs/Tanjug)

