SRBIJA NA OPREZU, PAMTI UŽASNE POPLAVE: Od danas dežurstvo 24 sata zbog padavina

BEOGRAD - Posle upozorenja RHMZ da se narednih dana očekuju obilne padavine operativni tim, koga čine predstavnici Sektora za vanredne situacije, "Srbijavoda", vojske i policije je sa predstavnicima lokalnih samouprava podigao stepen pripravnosti i od danas se uvodi dežurstvo 24 sata.

Sednica Republičkog štaba za vanredne situacije, na kojoj su predložene mere koje se sprovode i formiran operativni tim održana je juče.

Generalni direktor JVP "Srbijavode" Goran Puzović rekao je i da su sva nadležna vodoprivredna preduzeća na terenu.

"Tehnika, oprema, džakovi, sve ono čime raspolažemo je raspoređeno da možemo za sat-dva da delujemo u bilo kom delu Srbije ako se opasnost pojavi", rekao je Puzović u subotu novinarima.

RHMZ je juče upozorio da se od ponedeljka do petka očekuje velika količina padavina, na jugozapadu, zapadu, severu i u centralnim delovima Srbije, od 80 do 120 litara po kvadratnom metru, na istoku i jugoistoku od 40 do 80.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir