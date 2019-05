DIREKTOR SRBIJAVODA PUZOVIĆ: Od sutra dežurstvo 24 sata zbog padavina

BEOGRAD - Posle upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije o obilnim padavinama koje se očekuju, održana je sednica Republičkog štaba za vanredne situacije, na kojoj su predložene mere koje se sprovode i formiran operativni tim, izjavio je danas generalni direktor JVP "Srbijavode" Goran Puzović.

foto: AP/Ilustracija

Operativni tim, koga čine predstavnici Sektora za vanredne situacije, "Srbijavoda", vojskei policije, je sa predstavnicima lokalnih samouprava podigao stepen pozornosti, odnosno postupanja na najviši nivo i od sutra se uvodi dežurstvo 24 sata .

"S druge strane, sva nadležna vodoprivredna preduzeća su na terenu, tehnika, oprema, džakovi, sve ono čime raspolažemo je raspoređeno da možemo za sat-dva da delujemo u bilo kom delu Srbije ako se opasnost pojavi", rekao je Puzović novinarima, nakon sastanka sa predstavnicima delegacije kineskog ministarstva vodnih resursa.

RHZS ponovo je danas upozorio da se od ponedeljka do petka očekuje velika količina padavina, na jugozapadu, zapadu, severu i u centralnim delovima Srbije, od 80 do 120 litara po kvadratnom metru, na istoku i jugoistoku od 40 do 80.

Od naredne subote biće, prema prognozi, toplije s retkom pojavom poslepodnevnih pljuskova i grmljavina.

