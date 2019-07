NOVI POTOP I NEVREME SUTRA STIŽU U SRBIJU, NEKA SE SPREMI JUG: Olujni vetar, pljuskovi i grmljavina! Za samo 12 sati 40 sručiće se 40 mm kiše

BEOGRAD - Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se sutra i u sredu na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije očekuju pljuskovi i grmljavina, koji će povremeno biti praćeni jakim i olujnim vetrom, mestimicno uz vecu količinu kiše, narocito u sredu - 30 do 40 mm za 12 sati.

foto: RHMZ Printscreen

Na severu Srbije sutra ujutro prestanak padavina, a u toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo.

U ostalim krajevima povremeno kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, koji će na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije ponegde biti praćeni jakim i olujnim vetrom. U ostalim delovima duvaće uglavnom slab vetar promenljivog smera.

ne stigoh pre da obajvim... #novisad par minuta pre pocetka danasnje oluje #srbija pic.twitter.com/mKNHRs9YrP — zarko bogosavljevic (@zarkobns) July 7, 2019

Najniža temperatura od 15 do 19 C, a najviša od 23 C na zapadu do 30 C na jugu Srbije.

U Beogradu sutra ujutro prestanak kiše, a pre podne kratkotrajno razvedravanje. Posle podne novo naoblačenje, uveče i u toku noći ponovo kiša i kratkotrajni pljuskovi. Vetar uglavnom slab, promenljivog smera. Najniža temperatura oko 17 C, a najviša oko 25 C.

Izgledi vremena do 16. jula: U sredu u većem delu zemlje pretežno oblačno i jos malo svežije s kišom i pljuskovima, koji ce na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije biti praćeni grmljavinom i jakim i olujnim vetrom, mestimično uz veću kolicinu kiše.

U Vojvodini uglavnom suvo, posle podne sa dužim sunčanim intervalima. Najviša temperatura od 20 do 24 C. Uvece i u toku noći u svim krajevima razvedravanje.

foto: RHMZ Printscreen

U četvrtak i petak suvo sa sunčanim intervalima, a od subote ponovo česta pojava kiše, pljuskova i grmljavina. Maksimalna temperatura u vecini mesta od 23 do 28 C.

(Kurir.rs/Tanjug)

