MK Group ulaže još 5 miliona evra u hotel Grand na Kopaoniku

Beograd, 07.08.2019. godine – Kompanija MK Group nastavlja svoj investicioni ciklus u hotelu Grand na Kopaoniku sa namerom da ovaj prestižni hotel zadrži lidersku poziciju i nastavi promociju naše najlepše planine kao jedne od najznačajnijih turističkih destinacija ovog dela Evrope. Do sada je MK Group u hotel Grand i razvoj destinacije uložila 50 miliona evra, a u novom trogodišnjem investicionom planu opredeljeno je više od 5 miliona evra za renoviranje hotelskih kapaciteta.

Potpredsednik MK Group, g. Aleksandar Kostić istakao je da se novim investicionim ciklusom daje nov kvalitet hotelu Grand.

“Hotel Grand, kao brend, predstavlja lice Kopaonika i na čelu je razvoja cele destinacije. U jeku uspešne letnje turističke sezone, započeli smo realizaciju novih ambicioznih planova sa ciljem da našim gostima pružimo još kvalitetniju uslugu u budućnosti, a da destinaciju dodatno promovišemo kao centar visokog turizma”, naglasio je Kostić.

Trogodišnji investicioni plan započet je ovog leta renoviranjem 58 soba u zapadnom krilu hotela, kao i 30 soba u aneksu iznad bazena. Ukupna vrednost ove investicije je 2 miliona evra. U 2020. godini planirano je kompletno renoviranje Wellness&SPA dela hotela, ali i unapređenje usluga iz ovog domena. U narednoj godini planiraju se ulaganja i u F&B segment (segment hrane i pića) i restoran Garden u okviru hotela. Očekivani iznos ovih dodatnih investicije biće više od 3 miliona evra.

Hotel Grand se nalazi u vlasništvu MK Group već čitavu deceniju. To je ujedno prvi hotel čijom je kupovinom MK Group ušla u oblast turizma i hotelijerstva. Od tada do danas, ova divizija se značajno razvila i proširila poslovanje na luksuzne destinacije i hotele. Podsećamo da je kompanija do sada uložila 200 miliona evra u ovu diviziju, a trenutno u većinskom i manjinskom vlasništvu poseduje 14 hotela sa više od 2.500 soba. U narednim godinama, cilj je povećanje kapaciteta na 5.000 soba čime će se učvrstiti pozicija regionalnog lidera kada su turizam i hotelijerstvo u pitanju.

foto: Promo

foto: Promo

Foto: Promo