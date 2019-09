NEDOJENJE JE OPASNO PO ŽIVOT BEBE: Tek svako osmo dete je na majčinom mleku!

U Srbiji tek svaka osma beba doji do šestog meseca života! Od oko 64.000 dece koja se rode svake godine, samo oko 8.000 njih je na prirodnoj ishrani majčinim mlekom.

Ovo su poražavajući podaci na startu Nacionalne nedelje dojenja, koja je počela juče, a trajaće do 7. oktobra.

S druge strane, deca koja ne sisaju mogu da imaju nesagledive posledice po zdravlje. Na to upozoravaju podaci velike studije objavljene u britanskom medicinskom časopisu Lanset (The Lancet), čiji rezultati pokazuju da svake godine 820.000 dece mlađe od pet godina umre od posledica nedojenja.

Kao prva vakcina

Prema tim podacima, dojenje štiti od bolesti povezanih s prolivom i respiratornim infekcijama, koje su vodeći uzročnici smrti beba.

- Dojenje je povezano i sa smanjenim rizikom od dečje leukemije, odnosno, prema izveštaju iz 2015, moglo se sprečiti do 20 odsto slučajeva te teške bolesti da su bebe dojene šest meseci ili duže - navodi se u studiji.

Istovremeno, Slavica Đorđević, članica republičke stručne komisije pri Ministarstvu zdravlja, kaže da su podaci iz tog istraživanja pre četiri godine ukazali na jačinu imunog odgovora dece koja su dojena i one koja to nisu.

- Dokazano je da je kod dojene dece jači imunitet, koji ih štiti od bolesti. Svaka majka stvara mleko isključivo za svoje dete. Mame muške dece imaju jače mleko od onih koje doje devojčice. Majčino mleko stvara se po principu ponude i potražnje, to jest koliko beba traži, toliko se i stvara. Bitno je da se prevaziđu tabui da mame nemaju dovoljno mleka, kao i da je ono nekvalitetno zato što im nekad izgleda kao voda. Ne kaže se da je dojenje beba u stvari prva vakcina koju one dobiju - objašnjava Đorđevićeva.

Prema njenim rečima, bitno je da sve mame shvate da je majčino mleko najbolja ishrana za bebe u prvoj godini života, da do šest meseci odojčetu, osim podoja, ne treba ni voda, kao i da nijedna adaptirana formula ne može da zameni majčino mleko.

Neprocenjiva vrednost

Prema informacijama Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, istraživanja i epidemiološke studije dokazali su prednosti prirodne ishrane za zdravlje i majki i dece.

- Majčino mleko ima neprocenjivu vrednost za sveobuhvatni razvoj deteta jer sadrži sve što je potrebno za fizički, psihički, socijalni, emocionalni i saznajni razvoj, razvoj svih čula i inteligencije, zaštitu od infekcija i alergija, a kod odojčadi smanjuje rizik od sindroma iznenadne smrti. Dojenje pomaže uspostavljanju emocionalne veze majke s detetom, smanjuje rizik od postporođajne depresije, smanjuje krvarenje posle porođaja i rizik od pojave anemije, doprinosi normalizaciji telesne mase, a dugoročni efekti su smanjivanje rizika od pojave osteoporoze i pojave malignih oboljenja dojke i jajnika - navode u „Batutu“.

ZAŠTO JE DOJENJE VAŽNO

• Smanjuje rizik od iznenadne smrti bebe

• Jača imunitet

• Smanjuje rizik od leukemije

• Štiti od bolesti povezanih s prolivom

• Štiti od respiratornih infekcija

• Fizički, psihički, socijalni, emocionalni i saznajni razvoj

• Razvoj svih čula i inteligencije

Danijela Veljković, „Narodni front“

NISMO NA DOBROM PUTU

Savetnica za podršku dojenju u GAK „Narodni front“ Danijela Veljković istakla je da svakodnevno treba raditi na podršci i ohrabrivanju majki da doje decu.

- Ova nedelja je osmišljena pod sloganom da treba da podržimo dojenje i osnažimo roditelje, sada i uvek. Sada je idealno vreme da aktiviramo sve naše potencijale u društvu, ne samo zdravstvene radnike nego i sistem obrazovanja i medije, da se kao stručnjaci oglasimo o problemima i akcijama koje imamo. Spoznaja da je od ukupnog broja rođene dece samo 12,8 odsto njih koji su isključivo dojeni bio je trenutak kada smo se mi kao sistem i društvo probudili i shvatili da nismo na dobrom putu - poručila je Veljkovićeva.

Program

PREDAVANJA I TRIBINE ZA RODITELJE

U ovogodišnjoj Nacionalnoj nedelji dojenja širom Srbije biće organizovani predavanja i tribine namenjene sadašnjim i budućim roditeljima. I ove godine raspisan je konkurs za izbor najboljih likovnih i literarnih radova za decu predškolskih ustanova i učenike osnovnih škola u Srbiji.

Cilj konkursa je da se podstakne zdravstveno-vaspitni rad na temu podrške dojenju. Najbolji radovi biće izabrani na nivou instituta i zavoda za javno zdravlje do kraja septembra, kako bi se potom proglasio i promovisao najbolji rad na temu kampanje. Najbolji dečji rad će biti štampan u vidu postera tokom 2020. godine i distribuiran svim domovima zdravlja u zemlji.

