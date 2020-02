MINISTAR MLADEN ŠARČEVIĆ ZA KURIR: Ko ne upiše srednju školu - kazna 100.000 dinara!

Srednja škola u Srbiji biće obavezna, a onim roditeljima učenika koji ne ispune ovu obavezu sleduje kazna po džepu do 100.000 dinara!

Ovo je otkrio za Kurir ministar prosvete Mladen Šarčević i dodao da je Nacrtom strategije obrazovanja 2030. predviđeno da srednje obrazovanje bude obavezno u našoj zemlji.

- Kad će ono zvanično postati obavezno, zavisi od toga kad će doći do promene Ustava, zato što u Ustavu stoji odredba da je osnovno obrazovanje obavezno i besplatno, a srednje besplatno. Za one koji ne budu upisali srednju školu biće predviđene kazne. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđa kazne za roditelje koji odbijaju da upišu dete u osnovnu školu, a kad srednje obrazovanje postane obavezno, kazne će biti slične. Prvo idu opomene, a potom novčane kazne od 5.000 do 100.000 dinara - upozorio je Šarčević.

Ministar je naveo da se radi i na uvođenju dvogodišnjeg srednjeg obrazovanja, i to za oko 40 zanimanja, među kojima su viljuškar i servirka.

On je podsetio da 95 odsto dece upisuje srednju školu, a pošto očekuju da će dvogodišnji ciklusi obrazovanja privući učenike iz marginalizovanih grupa, ima još posla. - Mreža učeničkih domova je dobra, ali nije još 100 odsto završena. Ako dete koje živi u Surdulici želi neki profil u Leskovcu, mora mu se omogućiti da bude smešteno u domu u tom gradu. Takođe, ima još da se poradi na organizovanom prevozu - objasnio je ministar.

ZA RODITELJE OSNOVACA PLATIĆE OD 5.000 DO 100.000 DINARA onome ko ne upiše dete u predškolsko

onome ko ne upiše dete u osnovnu školu

ako dete ne pohađa nastavu redovno

ako roditelji u roku od 48 sati od izostanka ne obaveste školu o sprečenosti deteta da dolazi

ako roditelji ne opravdaju izostanke u roku od osam dana

onome ko se posle poziva škole ne uključi u vaspitni rad s detetom

ukoliko je učenik nasilan prema vršnjacima

