DA LI ZAISTA JEDEMO POSNE PROIZVODE: Prevare s posnom hranom, prodaju nam biljni sir s mlekom, slatkiše s jajima

Danas počinje post. Period uzdržavanja od hrane životinjskog porekla - mesa, mleka, jaja i svega što ih ima. A od danas zato treba biti i oprezan jer ima trgovaca koji varaju potrošače nudeći im posnu hranu na natpisima na ambalaži, a uvaljujući jaja i mleko pride. Tu je i ono čuveno koliko leda plaćamo u smrznutoj ribi.

Iz prodavnice smo doneli 1.145 grama oslića kući, onoliko koliko je izmerila i tamošnja vaga. Ali posle odmrzavanja nedostajalo mu je tačno 100 grama, težio je 1.040 grama. Skoro 10 odsto bio je lakši.

foto: Kurir

U brojnim kačkavaljima koji se prodaju kao biljni, čitajte posni, ima kazeina - belančevine poreklom iz mleka. Od slatkiša, od danas su u mnogim radnjama na vidnom mestu istaknuti oni ukusni, a posni. I dok krupnim slovima na licu ambalaže piše da su ti slatkiši posni, na poleđini sitnim slovima stoji da mogu sadržati tragove mleka i jaja. I tu ko bajagi niste prevareni jer na poleđini imate objašnjenje.

foto: Medija Centar

Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, navodi za Kurir da nam kreće period posta i prevara.

- To što je posle odmrzavanja ribe ona lakša za 100 grama jeste prevara. Jedina smo država u kojoj se potrošačima prodaje led. Zbog Zakona o deklaracijama, u hrani koja se prodaje kao posna ni u tragovima ne sme da bude ostataka namirnica životinjskog porekla. U pitanju su velike zloupotrebe i nepoštena poslovna praksa. Dakle, otvorite četvore oči pri odabiru posnih namirnica - kaže Papović.

foto: Printscreen

Nutricionista Branka Mirković kaže za Kurir da će mnogi građani koji danas počinju svoj vaskršnji post jesti dosta ribe, riblje paštete, biljnog sira, posnih pica, slatkiša koji se prodaju kao posni. Kako objašnjava, u 90 odsto slučajeva industrijska hrana sadrži u svom sastavu i ostatke životinjskog porekla, kao što su mleko, kazein, mleko u prahu, ali i jaja. Kako navodi, po Zakonu o deklaracijama, trgovci i proizvođači moraju jasno i nedvosmisleno da naglase sastav namirnica. To je važno i zato što ima ljudi koji su alergični, na primer, na jaja, pa mogu da kupe nešto što im se nudi kao posno, a sadrži ostatke te namirnice.

- Odmrznuta riba mnogo kalira. Plus kod smrzavanja ribe i njenog lošeg čuvanja dolazi do oštećenja tkiva, koje posle jedemo. Uz to, mnogi građani tokom posta kupuju takozvani biljni kačkavalj, koji sadrži kazein. I ta hrana onda nikako nije posna. A takav sir dobićete i u posnoj pici i na drugim jelima. Riblje paštete sadrže mleko u prahu - objašnjava ona i dodaje da su pekare posebna priča jer tamo uopšte ne može da se zna šta su stavili u testo i proizvode od testa jer nema deklaracije.

Kurir.rs/ Radmila Briza Foto: Shutter

Kurir