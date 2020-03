PRIČA PILOTA KOJI JE DOVEZAO POMOĆ IZ KINE: Respiratori i maske su stigli, to je najvažnije

- Bilo je važno da dopremimo što više opreme. Nismo smeli da dozvolimo da našoj državi zafali oprema koja je od vitalne važnosti - počinje priču za Kurir Raško Grčić, pilot „Er Srbije“, koji je bio jedan od članova srpske ekipe koja je u Kinu otišla po pomoć.

Let do Šangaja trajao je više od 12 sati. Kako su leteli avionom A320, a to je letelica koja se obično koristi za kraće letove, bilo je neophodno da se uradi tehničko sletanje u Novosibirsku kako bi se dopunilo gorivo. Potom je avion nastavio dalje.

Grčić kaže da su u Šangaju dočekani baš kao pravi prijatelji. Sve vreme utovara padala je kiša, pa su svi zajedno robu utovarili što su brže mogli.

- Svi smo radili na tome da što pre uzletimo avionom i krenemo nazad u Srbiju. Bukvalno, svi smo zasukali rukave i utovarali ili razmeštali kutije sa opremom. Tom prilikom dovezli smo više od 10 tona pomoći u Srbiju. Maske, zaštitna odela, rukavice... Svi ti proizvodi su izuzetno laki, a zauzimaju veliki prostor, pa smo zajedno s našim stručnjakom za balansiranje tereta, koji je sve vreme pratio let, to uparivali s respiratorima koji su teški, ali ne i velikih gabarita. Teret je morao da bude ravnomerno raspoređen. Ne znam koliko ste upoznati s tim, ali raspored tereta je izuzetno važan, da ne bismo imali problema prilikom poletanja, sletanja, ali i samog toka leta.

Da li se, na kraju, Raško oseća kao heroj, s obzirom na to da su za mnoge građane naše zemlje i piloti, kao i lekari, heroji?

- Mislim da je heroj svako ko pomogne svom narodu i svojoj zemlji. Važno je da svi najbolje što možemo uradimo svoj posao. A još važnije od svega jeste da su respiratori, maske, zaštitna odela i rukavice stigli u zemlju, do onih kojima je najpotrebnije.

Porodica MOJA DECA SU PONOSNA Pilot Raško Grčić je oženjen i otac je troje dece. - Moji ukućani se ne plaše. Naprotiv, ponosni su na mene jer znaju da su ovakvi letovi vrlo važni za našu zemlju i naš narod. Ponosan sam i ja što sam se stavio na raspolaganje svom narodu i svojoj državi. Smatram da je važno da budemo od pomoći u ovoj situaciji.

