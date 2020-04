Wiener Städtische osiguranje je stabilan i pouzdan partner u vanrednoj situaciji izazvanoj epidemijom Covid-19

Wiener Städtische osiguranje pruža punu podršku svojim klijentima u vremenu punom izazova kada je posebno važno da imamo na koga da se oslonimo. Sa pažnjom pratimo razvoj epidemiološke situacije u društvu izazvane virusom Covid-19 i spremni smo da opravdamo poverenje koje gradimo dugi niz godina.

Reagujući na brojne upite, Wiener Städtische osiguranje obaveštava postojeće i nove klijente da ugovorene polise riziko životnog osiguranja, uključujući polise kolektivnog osiguranja života i riziko osiguranja vezana za bankarske kredite garantuju puno pokriće u slučaju ostvarenja osiguranog slučaja uzrokovanog virusom Covid–19. Isplatom pune osigurane sume obezbeđujemo značajnu finansijsku podršku porodicama osiguranika u izuzetno teškim okolnostima.

Kompanijama koje su prepoznale važnost ulaganja u polise životnih osiguranja za svoje zaposlene ovim je obezbeđena stabilna i stručna zaštita od rizika. Wiener Städtische osiguranje ovim još jednom dokazuje da je stabilan i pouzdan partner, ne samo fizičkim licima, već i korporativnom i bankarskom sektoru.

Odgovarajući na potrebe osiguranika pripremili smo niz olakšica koje važe tokom trajanja vanrednog stanja, uključujući i ove:

Vodeći računa o našim najstarijim sugrađanima, omogućili smo da svi postojeći klijenti koji su stariji od 65 godina plaćanje premije osiguranja mogu obaviti nakon ukidanja vanrednog stanja bez bilo kakvih štetnih posledica po njihove ugovore.

Imajući u vidu da je vreme kretanja veoma ograničeno, kao i ograničenja u saobraćaju i preporuke da se ne izlazi iz domova bez potrebe, klijentima je omogućeno da putem e-mail komunikacije obnove veći broj osiguranja ili ugovore neka nova, dok su rokovi za prijavu svih odštetnih zahteva produženi do povratka u redovne tokove poslovanja.

Nismo zaboravili ni one osiguranike koji su daleko od naše zemlje. Klijenti koji imaju polisu putnog osiguranja, a nalaze se i dalje u inostranstvu, imaju mogućnost produženja svoje polise putem poziva i dostave mejla našem Call centru.

Radi još većeg komfora osiguranika dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i klijenata osiguranja lica od posledice nesrećnog slučaja zahtevi za refundaciju, računi za lekove, medicinska pomagala, kao i ostali troškovi pregleda i lečenja mogu da se dostavljaju u skeniranoj verziji ili u vidu fotografije na mejl adrese naznačene na sajtu.

Zaštita zdravlja klijenata i zaposlenih za kompaniju Wiener Städtische osiguranje je apsolutni prioritet. Rad naših poslovnica prilagođen je vanrednim okolnostima iz tog razloga, a naši agenti prodaje osiguranja su konstantno dostupni za sve informacije koje se tiču postojećih i novih polisa osiguranja. Poslovnice širom naše mreže otvorene su od 08 do 13 časova radnim danima, dok su vikendom zatvorene.

Call centar je na raspolaganju za sve informacije, uvek spreman da pomogne. Onima koji žele da obnove osiguranje, kupe novu polisu ili se informišu o trenutno važećim polisama, zaposleni u Call centru će pružiti potrebne informacije od ponedeljka do petka od 08 do 18h i subotom od 9 do 14h, putem brojeva telefona: 0800 200 800 i 011 2209 800.

Uvek je moguće poslati elektronsku poštu na adresu office@wiener.co.rs i mi ćemo se potruditi da odgovorimo na sve zahteve u najkraćem mogućem roku.

Wiener Städtische osiguranje je omogućilo da se veliki deo aktivnosti koje se odnose na osiguranje mogu realizovati putem veb-sajta wiener.co.rs i mobilnih aplikacija.

Kompanija još jednom pokazuje da su zdravlje klijenata i zaposlenih apsolutni prioritet i dodatno podržava građane da ostanu u svojim domovima i zaštite sebe i svoje zdravlje.

Wiener Städtische osiguranje je deo vodeće austrijske osiguravajuće kompanije Vienna Insurance Group (VIG), lidera u centralnoj i istočnoj Evropi, sa tradicijom dugom skoro dva veka.

