PAŽNJA! Dr Vladimir Žugić otkriva koja je laboratorijska analiza ALARM za lečenje teže obolelih od korone

Načelnik Polikliničke službe Klinike za pulmologiju KCS, pulmolog doc. dr Vladimir Žugić gostujući u emisiji „Osvrt“ na B92 govorio je o tome na koji način mlađi ljudi mogu razviti težu kliničku sliku bolesti Covid-19.

- Postoje dva problema, prvi je direktno oštećenje pluća koje vodi do upale koja mora da se leči, a kod nekih i do bakterijske upale koja može biti lakša i teža. Imamo i drugi problem jer kod određenog broja ljudi nažalost dolazi do prejakog imunskog odgovora – do prejakog oslobađanja imunskih ćelija i njihovih produkata, koje mi zovemo medijatori koji sa svoje strane privlače druge imunske ćelije tako da se taj proces naglo ubrzava i dolazi do dopusnkog oštećenja organizma upravo od strane od sopstvenog imunskog sistema zato što neki ljudi jako burno reaguju na taj poremećaj. Čuli ste za izraz citokinska oluja i upravo taj mehanizam kod mladih ljudi dolazi do naglog pogoršanja kliničke slike i razvoja upale u plućima nakupljanja tečnosti, koja ometa razmenu gasova – tačnije disanje. Takve ljude moramo brzo i intenzivno da lečimo, uključujući i mehaničku ventilaciju.

Kako kaže, trenutno ne postoji nijedan prediktivni faktor koji bi nam omogućio da znamo da li će teže oboleli ljudi biti mlađi ili stariji.

- Do sada znamo samo za jedan parametar koji se zove interleukin-6 koji Klinički centar počinje da radi od ponedeljka kao laboratorijski nalaz, odnosno koji će analizirati kod pacijenata sa težom kliničkom slikom da vidimo da li je to problem. U pitanju je medijator, odnosno citokin koji se oslobađa kod ljudi koji imaju prejaki imuni odgovor kod korona virusa i on će ukazati na one koji moraju intenzivnije da se leče – istakao je.

Dr Žugić ističe da je vrlo oprezan sa tumačenjem kod koga će Covid-19 ostaviti teža oštećenja nakon oporavka.

- Za sada znamo da ostavlja određeni tip posledica, odnosno oštećenje kardiovaskularnog sistema. U kojoj meri i kako će to uticati na budući život pacijenata zaista je rano reći, a nisam sklon da nagađam. Za nekoliko meseci imaćemo mnogo više podataka koje ćemo javno i stručno prezentovati.

