MOĆ SRPSKE VOJNE INDUSTRIJE: Iz haubice Nora ispaljen projektil dometa 40 kilometara, prvi put posle 1991.

BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je nakon opitnog gađanja samohodne top-haubice NORA-B52 M15 da je danas Vojska Srbije (VS) prvi put nakon 1991. godine ispalila projektil čiji je domet 40 kilometara.

U saopštenju Ministarstva navodi se da je Vulin rekao da je to istorijski dan za Srbiju i da je "veoma mali broj zemalja na svetu" koje su u stanju da naprave "orudje i municiju" koju koristi ta haubica.

"Naša zemlja pokazuje da je sačuvala Odbrambenu industriju Srbije i da VS ima na koga da se osloni, kao i da je u stanju da parira bilo kojoj svetskoj sili kada su u pitanju artiljerija i dalekometni artiljerijski projektili", kazao je Vulin na poligonu u rejonu sela Mozgovo kod Aleksinca.

Pomoćnik generalnog direktora za poslove razvoja firme "Jugoimport SDPR" Milan Furtula ocenio je kao istorijsko današnje gadjanje iz samohodne top-haubice 155 mm NORA, i dodao da je to značajan rezultat i značajan pomak, jer do sada nisu imali prilike da to rade.

"Danas smo ispunili cilj i ostvarili to što smo hteli, dobacili u rejon ciljeva od 40 kilometara, prvi put u ovakvim uslovima, sa potpuno domaćim proizvodom, samohodnom top-haubicom koja je plod domaćeg razvoja i municijom koja je u najvećoj meri proizvedena u Srbiji", kazao je on.

