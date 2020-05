EKSPLOZIJA NASILJA U KARANTINU: Izolacija, stres i alkohol okidači za napade

Janoš L. (64) iz Bečeja nevenčanu suprugu 3. maja napao je mačetom, isekao joj četiri prsta, posekao je po glavi i čitavom telu. Surčinac D. J. (46) uhapšen je 1. maja zbog sumnje da je toliko šutirao suprugu u stomak da su lekari morali da joj izvade slezinu, a M. Š. (27) iz okoline Šida 30. aprila uhapšen je zbog sumnje da je bivšu devojku D. P. (19) tri sata zlostavljao, sekao, šamarao i ošišao do glave.

Strah od smrti

Ovo su samo neki od primera monstruoznog porodičnog nasilja koje se dešavalo tokom vanrednog stanja, a sagovornici Kurira navode da su strah od koronavirusa i smrti, stres zbog izolacije, ali i preterano konzumiranje alkohola bili okidači koji su doveli do porasta broja nasilja nad najbližim članovima porodice.

- Sigurne kuće su od početka vanrednog stanja primile čak 600 poziva vezanih za nasilje, ali i za pravne savete, što je povećanje od 30 odsto u odnosu na period od pre 15. marta. Uzrok tolike količine nasilja jeste izolacija, koja je doprinela da konflikti u već nefunkcionalnim porodicama eskaliraju. Kada u malom prostoru, na duži vremenski period, zatvorite ljude koji su inače u lošim odnosima i gde je često već postojao neki oblik nasilja, to onda sigurno vodi do ovakvih zločina - kazala je Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurnih kuća, upozorila je da će se broj slučajeva porodičnog nasilja u narednom periodu još više povećati:

Prijavljivanje

- Mnogi nisu prijavljivali nasilje jer nisu znali kome da se obrate. A na povećanje broja žrtava porodičnog nasilja dodatno će uticati i propratni stresovi, kao što je finansijska neizvesnost.

Dr Ivica Mladenović, psihijatar iz Instituta za mentalno zdravlje u Palmotićevoj, kazao je za Kurir da epidemija koronavirusa, ograničeno kretanje i vrtoglava izmena uobičajenog stila života predstavljaju veliki stres za sve građane, ali da kod psihološki nestabilnih osoba to može dovesti do eskalacije agresije:

- Strah za život je veliki stresor, a kada se na to doda i izolacija, ali i, u nekim slučajevima, preterano konzumiranje alkohola, kojeg je sasvim sigurno bilo tokom vanrednog stanja, to može dovesti do porasta nasilja nad članovima porodice, koji su kolateralna šteta korone. A taj porast se tek može očekivati u narednom periodu, jer se dešava da, kada nivo stresa počne da opada, sva negativna akumlirana energija izlazi na površinu.

Dr Stašević Karličić NASILNICI SU IMPULSIVNI I NEMAJU EMPATIJU foto: Marina Lopičić Dr Ivana Stašević Karličić, v. d. direktora Laze Lazarevića, rekla je za Kurir da „svaki stres ili kriza, mogu provocirati različite simptome psihičke destabilizacije: - Nasilnici su najčešće specifične strukture ličnosti, osobe koje imaju veoma nisku toleranciju na frustraciju, impulsivne, tj. otežano kontrolišu svoje ponašanje, i sa manjkom kapaciteta za empatiju.

