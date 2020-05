Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da danas imamo najpovoljniji rezultat testiranja na koronu, ali da se ne treba opuštati jer bi taj broj već sutra mogao da poraste.

- Situacija je najbolja danas! Do 11 sati na 4.844 testa mislim da je svega 34 bilo pozitivno. To je nešto oko 0.7 odsto, to je najbolji rezultat.

On ipak dodaje da ima preminulih u Novom Sadu i Beogradu, ali i da se čekaju vesti iz Niša, koji je ključan za ovaj broj.

Kurir.rs

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir