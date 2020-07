VREME U UTORAK: Pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 28 stepeni

BEOGRAD - U Srbiji će danas pre podne biti sveže, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od osam do 14, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će takodje ujutro biti sveže, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar će biti slab do umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od 11 do 14, a najviša dnevna oko 26 stepeni Celzijusa.

(Kurir.rs/Beta)

