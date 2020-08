SRPSKE PRUGE IMAĆE JEDINSTVENI DISPEČERSKI CENTAR: Radovi počinju naredne godine, a evo kad će biti gotov

Počinje projektovanje Jedinstvenog dispečerskog centra (JDC) za upravljanje srpskim prugama, a radovi bi mogli da počnu u 2021. i trajaće tri godine, izjavila je danas potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.

Ministarka je obišla stari dispečerski centar Infrastruktura železnice Srbije u stanici Ranžirna Makiš, gde će se nalaziti savremeni dispečerski centar, koji će biti izgrađen u saradnji sa Ruskim železnicama (RŽD).

Stari centar su sa Mihajlovićkom posetili direktor RŽD Internešenel Mansurbek Sultanov, direktor Infrastrukture železnice Srbije Nebojša Ssurlan i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko.

"Radimo s najboljima, jedna od najboljih svetskih kompanija su Ruske železnice. Dokumentacija treba da bude završena do kraja godine i naš dogovor je da pokušamo sledeće godine da počnemo radove na dispečerskom centru i da od tog trenutka budu završeni radovi za tri godine", istakla je Mihajlovićeva.

Dodala je da će do tada biti gotova i brza pruga od Beograda do granice sa Mađarskom, kao i veći deo brze pruge od Beograda do Niše i od Niša do Dimitrovgrada, kao i dosta dodatnih regionalnih pruga.

Jedinstveni dispečerski centar projektovaće Saobraćajni institut CIP i ruski institut NIAS.

"Ulažemo puno u železnicu i vrednost projekata sada iznosi nekoliko milijardi, a biće preko sedam milijardi evra", rekla je ministarka i dodala da zato mora biti postojati pouzdan sistem na železnici, a što je moguće samo ako se uspostavi JDC.

Dodaje da će u Makišu biti centralni deo za operativni i nadzorni centar, sa tri regionalna dispečerska centra u Novom Sadu, Požegi i Nišu.

"Nema razvoja železnice i privrednog rasta, ako se ne posveti ozbiljno ulaganju u železničku infrastrukturu. Od 2012. godine do danas, mi smo rekontruisali preko 550 kilometara regionalnih i magistralnih pruga, ali smo počeli da gradimo i brzu prugu od Beograda do mađarske granice, koja će sledeće godine biti završena do Novog Sada", podsetila je ministarka.

Kaže da će pored već obnovljenog dela barske pruge od 77 kilometara od Resnika do Valjeva, biti nastavljen taj posao do granice sa Crnom Gorom i da očekuje da bude završena projektna dokumentacija i da sledeće godine bude potpisan komercijalni ugovor s Ruskim železnicama.

Sledeće godine počinju i radovi na nastavku brze pruge od Beograda ka Nišu i Dimitrovgradu, s kineskim partnerima.

Ona je istakla da se Srbija povezuje s reigonom i da treba da bude nezaobilazna ruta u jugostičnoj Evropi i u železničkom saobaćaju.

Izrazila je nadu da će biti nastavljena dobra saradnja s Ruskim železnicama.

"Ugovorena vrednost projektovanja je 9,5 miliona evra i prošle nedelje su stigla poslednja odobrenja od strane Ministarstva finansija Srbije i Ruske Federacije", rekao je Nebpojša Šurlan.

Naveo je da će u Makišu biti izgrađen JDC u saradnji sa RŽD Internešenel koji gradi i deo brze pruge Stara Pazova - Novi Sad.

"Pripremili smo detaljni projektni zadatak i očekujemo od izvođača da projekat završi u najkraćem mogućem roku, radovi će se finansirati iz novog ruskog kredita za železnice od ukupno 230 miliona evra. Postojeći sistem je napravljen pre 30 do 40 godina i samo se ulagalo u održavanje sistema", rekao je Ssurlan.

Ističe da će JDC unaprediti sistem kontrole i upravljanja železničkim saobraćajem i unaprediti bezbednost.

Sultanov je rekao da već sedam godina RŽD izvodi projekte i da su završili devet deonica i da rade na još dve.

"Sve radimo na partnerski način i postoji međusobno poverenje. Radovi će i na JDC biti završeni kvalitetno i na vreme. Biće urađeno 1.500 kilometara optičkih mreža, a biće modifikovano više od 500 objekata i otvorena nova radna mesta", rekao je Sultanov.

Dodao je da će biti organizovan i trening centar u ovoj zgradi za buduće dispečere.

Ambasador Bocan-Harčenko je rekao da je projekat na kome rade Ruske železnice jedan od vodećih u Srbiji - izgradnja brze pruge od Stare Pazove do Novog Sada, kao i da predsednik Srbije, premijerka i ministarka građevine poklanjaju veliku pažnju razvoju infrastrukture u Srbiji.

On je ocenio da će JDC biti završen u okviru svih planskih rokova i dodao da će taj centar biti stub modernog železničkog sistema, po najvišim evropskim i svetskim standardima.

"Ovaj projekat se uklapa ne samo u strategiju razvoja Srbije već i u razvoj infrastrukture centralne i istočne Evrope, ali i Evrope u celini", dodao je ruski ambasador.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir