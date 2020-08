KEC IZ VLADANJA ZA ĐAKE KOJI ODBIJU DA NOSE MASKU: Biće kažnjeni za neodgovorno ponašanje!

Neposlušni đaci koju budu odbijali nošenje maski i time ugrožavali svoje zdravlje i zdravlje ostalih učenika i nastavnika biće kažnjeni za neodgovorno ponašanje, potvrdio je za Kurir ministar prosvete Mladen Šarčević! Na pitanje da li će đaci koji ne poštuju preporuke kriznog štaba i školske uprave biti sankcionisani ukoliko ne budu nosili maske, a to primeti nastavno osoblje, ministar ističe da svaka škola donosi pravilnik koji propisuje adekvatne kazne.

Jasno upozorenje

- Postoji pravilnik o ponašanju učenika u svakoj školi. U njemu su jasno definisane lakše i teže povrede dužnosti. Ako je učenik opomenut jednom, dvaput - to je lakša povreda. Ali ukoliko je više puta ponovio opstruktivno ponašanje, to je teža povreda. Prema tome i kazne su veće - podvukao je Šarčević.

Međutim, u jednoj beogradskoj osnovnoj školi objašnjavaju za Kurir da je obaveza nošenja maski novina koje još nema u postojećim pravilnicima, te očekuju od ministarstva adekvatna uputstva i eventualne dopune pravilnika kako bi imali pravni osnov za sankcionisanje učenika koji ne nose maske u školi.

Moguće kazne

- Škole imaju interni pravilnik o vaspitno-disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika. Lakša povreda je drugačije definisana od škole do škole. Teže povrede učeničkih obaveza su propisane Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. S tim u skladu je i školskim pravilnikom predviđeno vođenje vaspitno-disciplinskog postupka, a nakon toga izricanje ukora direktora ili nastavničkog veća. Nakon vaspitnog-disciplinskog postupka donosi se neka vrsta kazne. To je ukor direktora i nastavničkog veća. Uz to ide i smanjenje ocene iz vladanja - naveo je naš sagovornik i dodao:

- Kada direktor da ukor, predviđeno je smanjenje ocene iz vladanja na dvojku, a za ukor nastavničkog veća ocena iz vladanja je nezadovoljavajuća, tj. jedinica.

Interni pravilnik škola obuhvata i stavku "učestalo činjenje lakših povreda", pa ukoliko taj model kažnjavanja usvoje škole, nastavnici će morati više puta da opominju učenike dok ne usvoje poželjan model ponašanja.

Dr Jovanović Zatvaranje škola ne sprečava širenje virusa V. d. direktora Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" dr Verica Jovanović istakla je da za sada nije dokazano da je otvaranje škola povezano sa značajnijim povećanjem prenosa virusa u opštoj populaciji, kao što zatvaranje škola nije jedina i najefikasnija mera za sprečavanje širenja ove bolesti. - Procenat obolele dece od koronavirusa u Srbiji u istim je okvirima kao i u evropskim zemljama, odnosno zastupljenost pozitivnih slučajeva u dečjoj populaciji, u uzrastu do 18 godina, nešto je manji od pet odsto u odnosu na sve inficirane. U celokupnoj strukturi obolevanja, procenat dece u uzrastu od pet do 14 godina je 1,7 odsto - navela je ona za portal Telegraf.

Pravilno nošenje maski - Školsko osoblje sve vreme boravka u školi treba da nosi maske - Masku učenik treba da nosi pri ulasku u školu, pa sve do dolaska do svoje klupe - Maska se obavezno koristi i prilikom odgovaranja i svakog razgovora - Maska se obavezno koristi i prilikom bilo kojeg kretanja van klupe, prilikom odlaska na odmor ili toalet - Preporučuje se da učenici sve vreme boravka u školi nose masku, sem kada učenik sedi u svojoj klupi i sluša nastavu - Dozvoljena je bilo koja maska (hirurška, epidemiološka ili platnena) - Mora da se koristi na ispravan način, tako da pokriva nos i usta

Dnevni boravak Po dogovoru sa roditeljima Iz Ministarstva prosvete poručili su da će produženi boravak mlađih učenika u školama, od 8 do 16-17 sati, biti regulisan u dogovoru škole sa roditeljima: - Takozvani produženi boravak ima svaka treća škola, odnosno njih 557. Grupa za produženi boravak ima oko 1.550. Radno vreme treba da bude dogovoreno sa roditeljima.

Obavezne mere u školama - Fizička distanca od najmanje 1,5 metara - U učionicama najviše po 15 đaka - Mora se obezbediti četiri kvadrata po detetu i po jedno dete u svakoj klupi - Časove odeljenjskog starešine, fizičkog i zdravstvenog vaspitanja iskoristiti za edukaciju učenika - Učenici ne smeju da menjaju učionice - Zabranjene aktivnosti kod kojih je moguće pojačano stvaranje aerosola (pevanje, vikanje, sport, navijanje) - Na časovima muzičkog se ne peva, nema proba školskog hora, na fizičkom nema kolektivnog sporta

