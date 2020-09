PREGLED DANA NA KURIRU: Ovo su najvažnije vesti koje su obeležile dan za nama

Pregled najvažnijih vesti za četvrtak 24. septembar. Dan koji je za nama, u Srbiji je izgledao ovako:

VUČIĆ O NAPADIMA NA BRATA: On nema nijedan ar u Vojvodini! S Milom nikad nisam imao nikakve poslovne aranžmane

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas novinarima posle svečane promocije dve nove policijske klase u Makišu rekavši da će pred svima odgovoriti direktno i o napadima na svoju porodicu nazvavši one koje to govore da su lažovi i da nema problem da to kaže.

VUČIĆ STIGAO U ISTANBUL KOD ERDOGANA: Predsednik se oglasio na Instagramu, evo kako su ga dočekali (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić stigao u Istanbul gde će imati radni ručak sa predsednikom Republike Turske.

foto: Instagram Printscreen, Budućnost Srbije

DAN U KOME SE MOĆAN REŽIM SRUŠIO KAO KULA OD KARATA: Milošević je napravio mnogo grešaka, ali ga je samo ova koštala vlasti!

Na današnju dan navršava se dve decenije od izbora koji su izazvali veliki protest 5. oktobra 2000. i rušenje piramide moći do tada neprikosnovenog predsednika Srbije i SRJ Slobodana Miloševića.

foto: EPA / Milos Vukadinovic

SELEKTIVNE I TENDENCIOZNE OBJAVE MEDIJA JUNAJTED GRUPE: Zašto ne objavite u celosti pismo Žeželja Savetu za borbu protiv korupcije

Adria Media Group najoštrije osuđuje nove neistinite i selektivne objave medija u vlasništvu Junajted grupe. Naime, danas je na portalima N1 i Nova objavljen tekst pod naslovom „Igor Žeželj traži isključenje Jelisavete Vasilić iz Saveta“, što je apsolutno netačno.

foto: AMG Ilustracija

SVI KAO JEDAN, NAJEŽIĆETE SE: Blago Srbiji što ih ima! Ovako je danas grmelo Pukni zoro u Makišu! Pogledajte (VIDEO)

U Makišu je danas održana svečana promocija dve klase mladih policajaca koji su na završnoj svečanosti, svi kao jedan, zapevali "Pukni zoro".

foto: Adria Media TV

KON DEMANTOVAO UVOĐENJE KARANTINA OD OKTOBRA: Nije tačno ni da će škole biti zatvarane

Epidemilog Predrag Kon izjavio je danas da nije tačno da građane Srbije od 1. oktobra čeka uvođenje karantina zbog epidemije korona virusa, i da tako nešto "nije ni sprovodivo".

foto: Printscreen

UŽIVO NAJNOVIJI KORONA PRESEK: 83 novozaražena, 1 preminuli

U Srbiji je u poslednjih 24 sata na korona virus testirano je 6.663 građanina, od kojih je pozitivno 83.

foto: Covid19.rs Printscreen

EVO KO JE ŽENA KOJA JE ZVERSKI UBIJENA U BARIČU: Jasmina radila kao kuvarica u Kliničkom centru, dvoje dece ostalo bez majke

Meštani Bariča kod Obrenovca u šoku su zbog svirepog ubistva koje se dogodilo juče u njihovom kraju.

foto: Tamara Trajković, Printscreen Facebook

KAMERE SNIMILE SVE, NOVI SNIMAK BRUTALNOG PREBIJANJA U SRBIJI: Maloletnici na ulici u Pirotu krvnički tuku i šutiraju mladića

Mladić (23) teško je povređen, kada ga je grupa maloletnika brutalno pretukla u Pirotu.

foto: Printscreen Mondo.rs

DIVLJAŠTVO U BEČU: Grupa mladih Čečena islamskih fanatika pretukla tinejdžera iz Srbije VIKALI SU MU TI PRLJAVI SRBINE! (VIDEO)

Grupa Čečana pretukla je u Austriji tinejdžera srpskog porekla, a celo maltretiranje su snimili i objavili na društvenim mrežama. Batinjanju je prethodio sukob zbog jedne devojčice, takođe Čečenke, a nasilnici su označeni kao takozvani islamski čuvari pravde.

LJUPKA ZBOG PRISLUŠKIVANJA GENERALA MOŽE DA ODE U ZATVOR? Pevačica će morati da plati milione, a samo je OVO može spasiti?

Slučaj pevačice Ljupke Stević koja je prisluškivala svog partnera, bivšeg načelnika saobraćajne policije generala Dragišu Simića, danima intrigira javnost.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

ĐOKOVIĆ IZBEGAO TIMA: Novak na startu Rolan Garosa protiv Šveđanina Imera, na putu do finala mu stoje Medvedev, Cicipas i Beretini

Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće na startu Rolan Garosa protiv Imera Mikela iz Švedske odlučeno je žrebom!

foto: Printskrin

CRNO-BELI PALI POSLE PRODUŽETAKA U BELGIJI! Partizan eliminisan iz Evrope posle poraza od Šarlroa! VIDEO

Fudbaleri Partizana završili su svoje učešće u evropskim takmičenjima za ovu sezonu pošto su večeras posle produžetaka eliminisani od lidera belgijskog šampiona, ekipe Šarlroa, posle produžetaka sa 2:1.

foto: @starsport

VOJVODINA KAO PARTIZAN: Novosađani poraženi od Standarda nakon produžetaka!

Vojvodina je u 3. kolu kvalifikacija za Ligu Evrope poražena od Standarda u Belgiji nakon produžetaka rezultatom 2:1

Kurir.rs

Kurir