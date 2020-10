SPREMITE SE ZA DRUGAČIJU ZIMU OD PRETHODNIH! Evo šta kažu najnovije dugoročne prognoze meterologa za Srbiju

Sudeći prema najavama meteorologa, očekuje nas topla i nešto suvlja jesen, dok bi za razliku od prošle godine mogla da nas iznenadi oštrija zima.

Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda prof. dr Jugoslav Nikolić nedavno je otkrio da statistike trenutno ukazuju da bi ova zima mogla biti nešto hladnija u odnosu na prethodne dve-tri.

- Statistike trenutno ukazuju da bi ova zima mogla biti nešto hladnija u odnosu na prethodne dve-tri, sa nešto većom količinom snega, ali to ćemo znati tek u drugoj polovini novembra, kada svi eksperti budu analizirali situaciju i usaglasili svoja očekivanja - kazao je Nikolić i dodao da će to usaglašavanje biti oko 20. novembra kada će se izaći sa dugoročnom prognozom za zimu.

I njegov kolega meteorolog RHMZ Nedeljko Todorović objasnio je da sa verovatnoćom od 60 odsto može da se gledajući leto kaže kakva će biti zima.

- Jedan period hladnog vremena bio je u januaru 2017. godine i to se ponavlja na tri do četiri godine. Prošla zima je bila topla sa vrlo malo snega. Po tom nekom ritmu ponovljivosti, verovatno je da će ova zima biti malo hladnija i sa više snega. To je neka gruba procena - zaključio je Todorović.

"Veće šanse da zima da bude hladnija u odnosu na prosek"

Klimatolog prof. dr Vladimir Đurđević objašnjava da se dugoročne prognoze menjaju kako se približava sezona.

- Trenutne prognoze koje su rađene u oktobru pokazuju veće šanse da će zima da bude hladnija u odnosu na prosek. Međutim, kada se prognoza bude radila u novembru, može da se pokaže da će ova zima biti prosečna - napominje Đurđević.

Tokom predstojeće zime očekuje da će u Evropi na većem delu kontinenta biti temperature toplije od prosečnih, objavio je sajt "Severe Weather Europe". Kako navode, to ne znači da neće biti hladnih dana, već će hladnija vazdušna masa biće ređa nad kopnom.

Prema sezonskoj prognozi RHMZ-a, toplo vreme nastavlja se i u novembru. Očekuje se da bi decembar i januara bili blaži i nešto suvlji. Iz RHMZ-a najavljuju umerene mrazeve u trećoj dekadi januara. Kada je reč o februaru i martu, srednje temperature biće malo iznad proseka, u martu biće više padavina.

Godišnja doba sve toplija

Prošla zima je bila prilično blaga, a u nekim delovima Srbija nije uopšte pao sneg.

- Poslednjih desetak godina imali smo nekoliko leta koja su bila izuzetno topla, tako da nam ovo leto deluje blago. Međutim, ako posmatramo leta od polovine 20. veka, ovo leto je bilo znatno toplije - kaže klimatolog Vladimir Đurđević, dodajući da su sva godišnja doba iz godine u godinu toplija.

Godinama unazad zime blage

Meteorolog Đorđe Đurić kaže da je gotovo sigurno da će zima koja je pred nama biti hladnija od prethodne, te da su nekoliko godina unazad zime u Srbiji blage.

- Prošla zima je bila izuzetno blaga, snega gotovo da nije ni bilo. Zime su godinama unazad blage i mislim da smo poslednji put 2012. godine beležili obilne snežne padavine - kaže Đurić.

Kurir.rs/Blic

Kurir