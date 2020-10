HOĆE LI BITI ZABRANE KRETANJA? Ana Brnabić razrešila dilemu - OVO JE PLAN DRŽAVE u borbi protiv korone!

Mandatarka Ana Brnabić večeras je najavila strategiju države u trećem talasu koronavirusa.

- Ne planiramo nikakvo zatvaranje i zabranu kretanja, sigurna sam da ćemo uspeti na neki drugi način da ublažimo treći talas. Što se tiče kafića i restorana, potrebno je puno inspektora da bi sve to obišli. Mi naplaćujemo kazne, obavila sam razgovor i sa prekršajnim sudovima, mi se trudimo da sankcionišemo sve koji ne poštuju mere. Mi moramo zaštititi naše građane i potruditi se da lečimo i one koji boluju od drugih bolesti, zato je važno da imamo mesta u bolnicama i da nam ne budu sve bolnice u kovid sistemu ponovo - objasnila je premijerka Brnabić gostujući u emisiji Hit tvit.

Ana Brnabić izjavila je večeras da će nova vlada biti vlada kontinuiteta od 2014, u njoj će najverovatnije biti 50 odsto žena i dva nova ministarstva, a vodiće nikada ozbiljniju borbu protiv korupcije i kriminala.

foto: screenshot Pink tv

"Biće to Vlada kontinuiteta od 2014. Radiće sa predsednikom u istom timu, jedna od najvećih snaga Srbije je to što smo mi, i ja kao predsednica vlade i mandatar i vlada, jedno sa predsednikom Republike", rekla je Brnabić, kojoj je predsednik Srbije Aleksandar Vučić poverio mandat za sastav nove vlade.

Napominjući da ne može da priča o koalicionim partnerima i sastavu vlade, jer mora prvo u utorak da dobije podršku Predsedništva SNS, Brnabić je kazala da će u vladi najverovatnije biti 50 odsto žena i dva nova ministarstva.

Prema njenim rečima, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog će otvoriti prostor za drugačiju dinamiku u društvu.

Tom ministru neće biti lako, rekla je Brnabić na TV Pink i dodala da će se i ostali suočiti sa ozbiljnim izazovima u resoru, imajući u vidu da Srbija beleži najbrži rast ekonomije u Evropi.

Svi ćemo morati da damo sve od sebe, da nastavimo ovim putem kojim smo krenuli, rekla je ona Mislim da ljudi koji nas kritikuju što se toliko čekalo na vladu, naglašava, potpuno drugačije gledaju na odgovornost od nas u SNS i od presednika.

foto: screenshot Pink tv

"Što veće poverenje, to veća odgovornost, a kada imate takvo poverenje koje je dobila lista 'Za našu decu', razmišljate kakva treba da bude vlada, kakav program - da opravdamo sve veće poverenje građana", rekla je Brnabić.

Kako kaže, nije to napravite vladu za tri minuta, to je ogromna odgovornost na našim leđima, na leđima Aleksandra Vučića, da ubrazate rast i razvoj ne smo ekonomije, već i društva.

Upitana da li je istina da su neki ministri išli u ambasade i tražili da budu i dalje u njoj, Brnabić je rekla da je to tačno ali i da je to najgore što su mogli da urade, i kao što je to odavno govorio predsednik Vučić.

To je najgora moćuća preporuka, ocenila je ona.

Kako kaže, iako brojevi pokazuju bezbednu i stabilnu zemlju, nova vlada vodiće nikada ozbiljniju borbu protiv korupcije i kriminala.

"Građani će se do kraja godine osećati bezbednije nego ikada, niko neće biti zaštićen", rekla je ona i dodala da se oseća mnogo jače nego 2017. kada je dobila mandat prvi put da oformi vladu, jer nikome ne bi bilo lako da sedne u fotelju nakon Aleksandra Vučića i da pokuša da uspostavi autoritet.

"Uspela sam uz veliku podršku Aleksandra Vučića i SNS", kazala je Brnabić.

"Nova Vlada će biti jako dobra, biće to ljudi sa izvanrednom energijom, fantastična, ekspoze je spreman, radila sam sa timom desetak dana", rekla je Brnabić.

(Kurir.rs / Tanjug)

Kurir