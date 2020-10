KURIR SAZNAJE, SUTRA U 9 ZASEDA KRIZNI ŠTAB Tiodorović: Možda sutra uvedemo negativan PCR za ulazak u Srbiju!

Oni koji organizuju žurke, spektakle, sa ogromnim brojem mladih ljudi ne smeju to više da rade. Mere moraju da se poštuju, a sve koji to ne čine treba zatvoriti, ističe Tiodorović

BEOGRAD - Epidemiolog prof. dr Bransilav Tiodorović kaže za Kurir da je za ujutru u 9 sati zakazana sednica kriznog štaba zbog naglog skoka broja zaraženih u Srbiji, koji je juče premašio i 400.

- Porast broja zaraženih nije ništa što nismo očekivali. Očekivali smo porast, pa mesec dana gori oko nas, a poslednjih 15 dana je strahovito u susednim zemljama. Sutra je krizni štab, verovatno ćemo procenjivati da li ćemo uvoditi neke mere da bismo se zaštitili. Moguće da će to biti neophodan PCR ili serološki test za ulazak u Srbiju. Ja bih to tražio iza sve naše državljane. Ljudi iz Vranja, Bujanovca, Preševa svakodnevno prelaze u Makedoniju da kupuju gorivo, švercuju, trguju... A Makedonija gori. Da su bili samo u našoj zemlji, ne bi imali kontakt sa zaraženima i ne bi širili zarazu. I Hrvatska ima ogromno povećanje, Bugarska ima strahovito povećanje, Crnogorci su stalno na visokom trećem mestu. Zato sam za to da niko bez negativnog PCR ili serološkog testa ne ulazi u Srbiju - ističe za Kurir Tiodorović.

On dodaje da ogromna većina građana poštuje mere, ali da fokus treba da bude na manjini.

- Oni koji organizuju žurke, spektakle, sa ogromnim brojem mladih ljudi ne smeju to više da rade. Mere moraju da se poštuju, a sve koji to ne čine treba zatvoriti - ističe Tiodorović.

Dodaje da je on protiv obaveznog nošenja maske na otvorenom za sada. - Pošto je još Miholjsko leto i lepo vreme, nema opravdanja za obavezno nošenje maski napolju. A videćemo da li ćemo to uvoditi kada zahladni - kaže Tiodorović i dodaje da je za kažnjavanje za nepoštovanje mera zadužena država, ali da je on lično uvek za silu argumenata, a ne za agrument sile.

(Kurir.rs/J.S.S.)

Kurir