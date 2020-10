NEMOJTE DA VAS POLICIJA UHVATI NESPREMNE 1. NOVEMBRA, KAZNE SU PAPRENE: Ovo je cena zamene po gumi

BEOGRAD - Vozači u Srbiji imaju manje desetak dana da zamene gume kako se ne bi suočili sa paprenim kaznama.

Obaveza vozača je da na automobilima imaju sve četiri zimske gume u periodu od 1. novembra do 1. aprila ako su na kolovozu sneg, led ili poledica, a dubina šare mora biti najmanje četiri milimetara.

Od 10.000 do 20.000 dinara iznosi kazna za fizička lica za vožnju sa letnjim gumama, a za pravna lica od 100.000 do 800.000 dinara.

foto: Zorana Jevtić

Vozilo koje nema sva četiri zimska pneumatika tretira kao tehnički neispravno.

Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović napomenuo je u jednom od ranijih razgovora za Kurir da u slučaju saobraćajne nezgode koju izazove vozač takvog vozila, i vozač i vlasnik dužni su da osiguranju nadoknade svu štetu nastalu u saobraćajnoj nezgodi, a radi se o iznosima koji se mogu meriti desetinama miliona dinara! Sa aspekta bezbednosti neophodno je imati zimske gume, jer letnje gume na zimskim temperaturama prosto nemaju odgovarajuća svojstva - rekao je on.

foto: Zorana Jevtić

Zamena guma košta u proseku od 500 do 900 dinara po točku dok se cena zimskog pneumatika kreće od 3.500 do 20.000 dinara u zavisnosti od tipa vozila i proizvođača, a cena guma ide od najjeftinijih za 3.500 preko 4.000-5.000 dinara, pa do najskupljih za SUV vozila i terence od 7.000 do čak 20.000 dinara.

(Kurir.rs)

Kurir