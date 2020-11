NESTOROVIĆ OPET BRILJIRA Smrtnost od korone na nivou sezonskog gripa, a šanse da dete umre od njega iste su onoj da ga udari munja

Doktor Branimir Nestorović izjavio je da je da je smrtnost od korona virusa trenutno na nivou sezonskog gripa, a šanse da dete umre od njega ravne su, prema istraživanjima, onoj da ga udari munja.

Naime, on je u intervjuu za Telegraf rekao da smatra da virus neće i iščeznuti u sledećih pet godina.

- Ova epidemija će prestati kada steknemo 60 odsto kolektivnog imuniteta, a mi smo, mislim, vrlo blizu toga.

Nestorović smatra i da ne treba svi da se testiraju.

- Na sajtu Svetske zdravstvene organizacije (SZO) kriterijumi za testiranje isti sada kao i na početku epidemije, temperatura od 38 stepeni i veća, i teško disanje. Cela ideja o testiranju je previše čudna. To nigde ne piše. Ni u jednoj knjzi, ni u jednoj preporuci. Na početku, kada je epidemija, vi možete da jurite te kontakte i da ih testirate da sprečite širenje virusa. Kada počne veliki broj obolelih, to je besmisleno. Zna se da se tada testiraju bolesni i oni koji su sa njima bili u kontaktu", kaže Nestorović i dodaje da mogu da se izoluju rizične grupe, a to su pre svega stariji u domovima za stare.

Nestorović je rekao i da smo ušli u osmi mesec epidemije.

- Kada pogledate zemlje koje su bile zaključane, zemlje koje nisu bile zaključane, zemlje koje su mnogo testirale, koje nisu testirale, nema neke velike razlike - rekao je.

(Kurir.rs/Tanjug, Telegraf)

Kurir