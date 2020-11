NOVI USPESI UČENIKA MATEMATIČKE GIMNAZIJE: Pet medalja iz fizike, astronomije i astrofizike sa dve olimpijade (FOTO)

Od 24. do 31. oktobra održano je drugo po redu izdanje Balkanske olimpijade iz fizike, ovoga puta na daljinu, u organizaciji Univerziteta u Krajovi (Rumunija) pod pokroviteljstvom Balkanske fizičke unije i Evropskog društva fizičara.

foto: Matematička gimnazija

Na takmičenju je učestvovalo 48 takmičara iz dvanaest zemalja.

Srbiju se predstavljali učenici Matematičke gimnazije (MG) Dušan Beguš, Miloš Purić, Aleksa Sotirov i učenik Gimnazije "Svetozar Marković" iz Niša Aleksa Đorđević.

foto: Matematička gimnazija

Učenici su ostvarili sjajne rezultate: Dušan Beguš, učenik MG, osvojio je zlatnu medalju i uz to je apsolutni pobednik takmičenja sa osvojenim maksimalnim brojem poena.

Aleksa Đorđević, učenik gim. "Svetozar Marković", osvojio je srebrnu medalju, dok je Miloš Purić, učenik MG, dobio pohvalu.

Vođe ekipe su bili Jelena Đorđević, Ivan Stanić i Dejan Đokić.

Veliki uspeh stigao je i na Međunarodnoj onlajn olimpijadi iz astronomije i astrofizike (GeCAA), gde su učenici Matematičke gimnazije u konkurenciji 279 učenika iz 38 zemalja osvojili tri medalje:

foto: Matematička gimnazija

Đorđe Milić osvojio je srebrnu, dok su se Pavle Smiljanić i Ognjen Stefanović okitili bronzanim medaljama.

Međunarodna olimpijada iz astronomije i astrofizike za učenike srednjih škola IOAA 2020 (the International Olympiad on Astronomy and Astrophysics) je ove godine usled pandemije COVID-19 otkazana.

Kako bi učenici koju su prošli nacionalne selekcije ipak učestvovali na takmičenju svetskog ranga ove godine međunarodni savet IOAA je odlučio da organizuje onlajn takmičenje GeCAA (Global e-Competition on Astronomy and Astrophysics).

foto: Matematička gimnazija

Takmičenje je organizovano na način da bude što sličnije po strukturi i sadržaju tradicionalnoj svetskoj olimpijadi iz ove oblasti koja se održava svake godine.

Organizovano je pojedinačno (279 takmičara) i grupno takmičenje (154 takmičara). Individualna takmičenja su imala teroretski deo, analizu podataka, kao i posmatranje.

Takmičenje je organizovano u periodu od 25.09 – 22.10.2020., tehnički organizator takmičenja i domaćin zvanične završne ceremonije dodele nagrada koja je održana 23.10.2020. godine bila je Estonija.

